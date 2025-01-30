İsrail'e Kaçak Geçişte 3 Türk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail'e Kaçak Geçişte 3 Türk Hayatını Kaybetti

İsrail'e geçişte hayatını kaybeden 3 Türk'ün ardından A.P. hakkında suçlamalar artıyor.

30.01.2025 10:47
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Alacakları için İsrail'e giden ve kendilerinden haber alınamayan 3 Türk'ün hayatını kaybettiğinin öğrenilmesinin ardından 3 kişiyi bölgeye götürdüğü iddia edilen A.P. hakkında suçlamalar sürüyor.

Lübnan'dan İsrail'e kaçak yollarla geçmeye çalışan ve ailelerinin yaklaşık 20 gündür haber alamadıkları Hüseyin Kaya, Çınar Alp Baydenk ve Sezer Özdemir'in ölüm haberinin ardından suçlamaların odağındaki isim A.P.'nin bu işi organize bir şebeke şeklinde yürüttüğü iddia edildi. 2019 yılında kaçak yollarla İsrail'e çalışmaya giden ve ismini vermek istemeyen bir kişi, İsrail'e umut tacirleri aracılığı ile kaçak yollarla giden Türk vatandaşlarının tampon bölgelerde hayatını kaybettiğini iddia ederek çalışmak için gidecek kişileri yasal yollar kullanmaları için uyardı. İsmini vermek istemeyen kişi konuya ilişkin yaptığı açıklamada; A.P.'nin tur şirketi üzerinden kendini aklamaya çalıştığını ifade ederek şunları söyledi: "2019 yılında İsrail'e kaçak yollarla gitmek için Ürdün'e gittiğimizde A.P. isimli şahıs oradaki biriyle telefonda görüşerek bizi istihbarat polislerine teslim ettirdi. 3 kişiyi yem edip arka taraftan 15 kişiyi geçirdi. Biz Türkiye'ye geldikten sonra aldık bu bilgiyi. A.P. zaten Ürdün'e, Lübnan'a, Suudi Arabistan'a veya Irak'a geçiş yaptırdığı insanlardan direk hemen para almıyor. Önce uçak bileti satın aldırıyor, otel rezervasyonu yaptırıyor onların üzerinden zaten bir kazanç sağlıyor. Oraya gittikten sonra kendi şebekesinin içerisinde bulunan insanların farklı hesapları üzerinden o paralar A.P.'nin hesabına geçiriliyor. Büyük bir şebeke biz Türkiye'de bu kişiyi görmedik biz Filipinler'de olduğunu biliyoruz."

İsrail'e yasal yollarla gidenlerin ortalama 2 bin dolar ancak kaçak yollarla gidenlerin 8 bin doları bulan kazançlar elde ettiği için A.P.'nin bu durumu kullandığını iddia eden kişi; 'umut tacirliği yapıyorlar' dediği şebekenin insanların ölümüne neden olduğunu iddia etti.

A.P. aracılığı ile çalışmaya gidecek olan kişileri uyaran ismini vermek istemeyen vatandaş, "Hiçbir şekilde kaçak yolla gitmek güzel değil, ölümle karşı karşıyasınız. Bu yola başvuranlar sadece ekmeğinin peşine giden insanlar ama onlar umut tacirleri. Bu şebekenin yolları gerçekten geçerli yollar değil. Yasal yolları araştırıp bulsunlar. Sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını da değil, Sudan'dan, Özbekistan'dan gelen kişileri de bu şebeke para karşılığında kaçak geçirmeye çalışıyor ve babasının hayrına yapmıyorlar. Bunu geçirdiklerinde uçuk miktarlarda para alıyor. Geçiremediği insanlar da zaten ya cezaevinde zulüm görüyor ya da ölüyor" diye konuştu. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsrail'e Kaçak Geçişte 3 Türk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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