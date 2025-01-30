İsrail'e kaçak geçişte Türklerin ölümü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İsrail'e kaçak geçişte Türklerin ölümü

Geniş Video İzle

İsrail'e kaçak yollarla giden 3 Türk'ün ölümü sonrası, organizatör A.P. hakkında suçlamalar artıyor.

30.01.2025 13:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

" İsrail'e kaçak yollarla çalışmaya gidenler hayatından oluyor"

İsrail'de öldürülen 3 Türk'ü kaçak yollarla geçirdiği iddia edilen şahıs hakkında suçlamalar

NİĞDE - Alacakları için İsrail'e giden ve kendilerinden haber alınamayan 3 Türk'ün hayatını kaybettiğinin öğrenilmesinin ardından 3 kişiyi bölgeye götürdüğü iddia edilen A.P. hakkında suçlamalar sürüyor.

Lübnan'dan İsrail'e kaçak yollarla geçmeye çalışan ve ailelerinin yaklaşık 20 gündür haber alamadıkları Hüseyin Kaya, Çınar Alp Baydenk ve Sezer Özdemir'in ölüm haberinin ardından suçlamaların odağındaki isim A.P.'nin bu işi organize bir şebeke şeklinde yürüttüğü iddia edildi. 2019 yılında kaçak yollarla İsrail'e çalışmaya giden ve ismini vermek istemeyen bir kişi, İsrail'e umut tacirleri aracılığı ile kaçak yollarla giden Türk vatandaşlarının tampon bölgelerde hayatını kaybettiğini iddia ederek çalışmak için gidecek kişileri yasal yollar kullanmaları için uyardı. İsmini vermek istemeyen kişi konuya ilişkin yaptığı açıklamada; A.P.'nin tur şirketi üzerinden kendini aklamaya çalıştığını ifade ederek şunları söyledi: "2019 yılında İsrail'e kaçak yollarla gitmek için Ürdün'e gittiğimizde A.P. isimli şahıs oradaki biriyle telefonda görüşerek bizi istihbarat polislerine teslim ettirdi. 3 kişiyi yem edip arka taraftan 15 kişiyi geçirdi. Biz Türkiye'ye geldikten sonra aldık bu bilgiyi. A.P. zaten Ürdün'e, Lübnan'a, Suudi Arabistan'a veya Irak'a geçiş yaptırdığı insanlardan direk hemen para almıyor. Önce uçak bileti satın aldırıyor, otel rezervasyonu yaptırıyor onların üzerinden zaten bir kazanç sağlıyor. Oraya gittikten sonra kendi şebekesinin içerisinde bulunan insanların farklı hesapları üzerinden o paralar A.P.'nin hesabına geçiriliyor. Büyük bir şebeke biz Türkiye'de bu kişiyi görmedik biz Filipinler'de olduğunu biliyoruz."

İsrail'e yasal yollarla gidenlerin ortalama 2 bin dolar ancak kaçak yollarla gidenlerin 8 bin doları bulan kazançlar elde ettiği için A.P.'nin bu durumu kullandığını iddia eden kişi; 'umut tacirliği yapıyorlar' dediği şebekenin insanların ölümüne neden olduğunu iddia etti.

A.P. aracılığı ile çalışmaya gidecek olan kişileri uyaran ismini vermek istemeyen vatandaş, "Hiçbir şekilde kaçak yolla gitmek güzel değil, ölümle karşı karşıyasınız. Bu yola başvuranlar sadece ekmeğinin peşine giden insanlar ama onlar umut tacirleri. Bu şebekenin yolları gerçekten geçerli yollar değil. Yasal yolları araştırıp bulsunlar. Sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını da değil, Sudan'dan, Özbekistan'dan gelen kişileri de bu şebeke para karşılığında kaçak geçirmeye çalışıyor ve babasının hayrına yapmıyorlar. Bunu geçirdiklerinde uçuk miktarlarda para alıyor. Geçiremediği insanlar da zaten ya cezaevinde zulüm görüyor ya da ölüyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Şebeke, Şebeke, İsrail, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'e kaçak geçişte Türklerin ölümü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:32 Faruk Fatih Özer’in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı Faruk Fatih Özer'in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı
13:57 Ticaret Bakanlığı’ndan 3 ürüne yasak Markalar ifşa edildi, piyasadan toplatılacak Ticaret Bakanlığı'ndan 3 ürüne yasak! Markalar ifşa edildi, piyasadan toplatılacak
13:46 Kimyasal madde alarmı Yalova’da kent geneline su verilemiyor Kimyasal madde alarmı! Yalova'da kent geneline su verilemiyor
12:46 ABD’de helikopterle çarpışan uçakta dünya şampiyonlarının olduğu ortaya çıktı ABD'de helikopterle çarpışan uçakta dünya şampiyonlarının olduğu ortaya çıktı
11:11 Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
21:57 Dilan Polat hakkındaki adli kontrol şartı kaldırıldı Dilan Polat hakkındaki adli kontrol şartı kaldırıldı
21:49 Suriye’nin yeni yönetiminden Putin’e reddedemeyeceği teklif Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif
21:43 Derbinin ardından kızağa çekilmişti: Arda Kardeşler, aylar sonra maç yönetecek Derbinin ardından kızağa çekilmişti: Arda Kardeşler, aylar sonra maç yönetecek
21:20 İsrail sınırında kaybolan 3 Türk vatandaşı hava saldırısında hayatını kaybetmiş İsrail sınırında kaybolan 3 Türk vatandaşı hava saldırısında hayatını kaybetmiş
21:14 Öldürene ödül vaadi “Bitirim 3’lü“den kan donduran cinayet planı Öldürene ödül vaadi! "Bitirim 3'lü"den kan donduran cinayet planı
20:53 Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 15:13:35. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail'e kaçak geçişte Türklerin ölümü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.