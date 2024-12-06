İsrail Güçleri Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki Sivilleri Hedef Aldı: 14 Ölü - Son Dakika
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İsrail Güçleri Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki Sivilleri Hedef Aldı: 14 Ölü

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nde bulunan Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki sivillerin sığındığı bir binayı hedef alarak 3'ü çocuk toplam 14 Filistinlinin ölümüne neden oldu. Saldırıda yaralananlar, hastanelere sevk edildi. Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana 44 bin 612 sivilin öldüğünü açıkladı.

06.12.2024 23:53
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İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda sivillerin sığındığı binayı hedef alması sonucu 3'ü çocuk 14 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail Gazze Şeridi'nde katliamlarına devam ediyor. İsrail güçleri, bölgenin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda sivillerin sığındığı binayı vurdu. Saldırıda 3'ü çocuk 14 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda yaralı, Aksa Şehitleri Hastanesi ve El Awda Hastanesi'ne sevk edildi.

Görgü tanıkları, Al-Nadi ailesine ait binanın uyarı yapılmadan hedef alındığını söyledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana 44 bin 612 sivilin hayatını kaybettiğini, 105 bin 834 sivilin de yaralandığını açıklamıştı. - GAZZE ŞERİDİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsrail Güçleri Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki Sivilleri Hedef Aldı: 14 Ölü - Son Dakika

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