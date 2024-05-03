İsrail hapishanesinde işkence sonucu ölen doktorun cenazesi teslim edilmedi - Son Dakika
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İsrail hapishanesinde işkence sonucu ölen doktorun cenazesi teslim edilmedi

Gazze'deki Şifa Hastanesinin Ortopedi Bölüm Başkanı Doktor Adnan El Barş'ın İsrail hapishanesinde işkence sonucu hayatını kaybettiği ve cenazesinin hala teslim edilmediği belirtildi. Filistin Sağlık Bakanlığı, doktorun ölümünü kınayarak, İsrail tarafından öldürülen sağlık çalışanlarının sayısının 496'ya yükseldiğini açıkladı.

03.05.2024 12:18  Güncelleme: 12:22
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Gazze'deki Şifa Hastanesinin Ortopedi Bölüm Başkanı Doktor Adnan El Barş'ın Nisan ayında İsrail hapishanesinde işkence sonucu hayatını kaybettiği, cenazesinin teslim edilmediği belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'deki Şifa Hastanesinin Ortopedi Bölüm Başkanı Doktor Adnan El Barş'ın İsrail hapishanesinde hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, "Sağlık Bakanlığı, Dr. Adnan El Barş'ın İsrail işgal hapishanelerinde işkence altında öldürülmesini kınıyor. Saldırı sırasında görev başında olan bir grup sağlık personeliyle birlikte tutuklanmıştı" ifadeleri kullanıldı. Barş'ın ölümüyle birlikte 7 Ekim'den bu yana İsrail tarafından öldürülen sağlık çalışanlarının sayısının 496'ya yükseldiği aktarıldı.

Aralık ayında tutuklanmıştı

Filistin Esirleri Derneğinden ve Filistin Esirler İşleri Komisyonundan yapılan ortak açıklamada ise Doktor El-Barş'ın Nisan ayında işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail yönetimindeki Ofer Hapishanesinde gördüğü işkence sonucu 19 Nisan'da yaşamını yitirdiği duyuruldu. Filistinli doktorun cenazesinin hala teslim edilmediği aktarıldı.

Şifa Hastanesinden çıkmak zorunda kalmıştı

Öte yandan Gazze şehrindeki El Şifa Hastanesi'nde Ortopedi Bölüm Başkanı olarak görev yapan Doktor El-Barş, İsrail'in baskını nedeniyle hastalar, sağlık çalışanları ve sivillerin hastaneyi terk etmek zorunda kalmasının ardından Endonezya Hastanesi'ne geçmiş, buradaki bir saldırıda yaralanmıştı. Daha sonra El-Avda Hastanesi'ne geçen El-Barş, diğer birçok sağlık çalışanıyla birlikte Aralık ayında İsrail askerleri tarafından tutuklanmıştı. - GAZZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsrail hapishanesinde işkence sonucu ölen doktorun cenazesi teslim edilmedi - Son Dakika

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