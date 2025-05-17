İsrail'in Deir el-Balah'a Hava Saldırısında 18 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Belah kentinde 4 ayrı yere düzenlediği hava saldırılarında 18 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki işgalini kalıcı hale getirmek amacıyla dün gece başlattığı saldırılar sürüyor. Filistinli kaynakların aktardığı bilgilere göre, İsrail ordusu bugün Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir al-Balah kentinde 4 ayrı noktaya saldırı düzenledi. El-Berake Mahallesi'nde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı bir depoya düzenlenen saldırıda 7, Ebu Labde ailesine ait eve yönelik saldırıda 9 Filistinli yaşamını yitirdi. Kentin doğusundaki başka bir eve gerçekleştirilen saldırıda, 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistinli kaynaklar, ayrıca Deir el-Balah kentinde bulunan El Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesinde kurulan bir çadırın İsrail ordusu tarafından vurulduğunu ve yaralı olarak kurtarılan Filistinlinin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını aktardı.

Toplam can kaybı 53 bin 272

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 53 bin 272'ye, yaralı sayısının ise 120 bin 673'e yükseldiği bildirilmişti. - GAZZE