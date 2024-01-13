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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılar sonucu can kaybı 23 bin 843'e yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılar sonucu can kaybı 23 bin 843'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda son 24 saatte 135 kişinin hayatını kaybetmesiyle birlikte toplam can kaybı 23 bin 843'e yükseldi. İsrail'in saldırıları nedeniyle yüzlerce kişi yaralandı ve birçok bina, okul, cami, konut, hastane ve sağlık merkezi hasar gördü. Ayrıca, İsrail'in saldırıları sonucu 200 arkeolojik ve miras alanı yok oldu. Gazze'deki elektrik şebekesinin büyük bir kısmı da hasar gördü ve bina ve altyapı hasarı 6 milyar doları aştı.

İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırılar sonucu can kaybı 23 bin 843\'e yükseldi
13.01.2024 - 13:30,
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda son 24 saatte 135 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 23 bin 843'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılar 99'uncu günde devam ederken, bilanço ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları nedeniyle son 24 saatte 135 kişinin hayatını kaybettiği, 312 kişinin de yaralandığı bildirildi. Çok sayıda yaralının hala enkaz altında ve yollarda olduğu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin yaralılara ulaşamadığı aktarıldı. Son verilerle birlikte İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 23 bin 843'e, yaralananların sayısının ise 60 bin 317'ye yükseldiği ifade edildi.

İsrail 65 bin ton patlayıcı kullandı, bina ve altyapı hasarı 6 milyar doları aştı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden alınan bilgilere göre, İsrail 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda 65 bin ton patlayıcı (İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hiroşima kentine atılan atom bombasının iki katından fazlası) kullandı. 134'ten fazla hükümet binası, 95 okul ve üniversite, 120 cami, 69 bin 200 konut tamamen yıkıldı. 295 okul ve üniversite, 212 cami, 290 bin konut ise kısmen hasar gördü. İsrail'in doğrudan bombardımanına maruz kalan 3 kilisede de ağır hasar meydana geldi. Saldırılarda 30 hastane ve 53 sağlık merkezi ise hizmet dışı kaldı. 150 sağlık kurumu hasar gördü, 121 ambulans kullanılamaz hale geldi. Ayrıca 200 arkeolojik ve miras alanı İsrail'in saldırıları sonucu yok oldu. Gazze'deki elektrik şebekesinin yüzde 70'inden fazlası da hasar gördü. Bina ve altyapı hasarının 6 milyar doları aştığı kaydedildi. - GAZZE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılar sonucu can kaybı 23 bin 843'e yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılar sonucu can kaybı 23 bin 843'e yükseldi - Son Dakika
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