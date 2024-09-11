Gazze'de Can Kaybı 41 Bini Aştı

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 64 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı 41 bin 84'e, yaralıların sayısı ise 95 bin 29'a yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 341 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 48 saatte düzenlenen 4 saldırıda 64 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 104 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 41 bin 84'e, yaralıların sayısının ise 95 bin 29'a yükseldiği kaydedildi. - GAZZE