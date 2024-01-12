İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırılarında can kaybı 23 bin 708\'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybı 23 bin 708'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılarda bilanço ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları nedeniyle son 24 saatte 151 kişinin hayatını kaybettiği, 248 kişinin de yaralandığı bildirildi. Çok sayıda yaralının hala enkaz altında ve yollarda olduğu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin yaralılara ulaşamadığı aktarıldı. Son verilerle birlikte İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 23 bin 708'e, yaralananların sayısının ise 60 bin 5'e yükseldiği ifade edildi.

Öldürülen gazeteci sayısı 117'ye yükseldi

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise İsrail'in saldırılarında 2 gazetecinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Açıklamada, "2 gazeteci arkadaşımız Fouad Abu Khammash ve Muhammed el-Thalathini'nin hayatını kaybetmesiyle Gazze'deki soykırım savaşının başlamasından bu yana öldürülen gazetecilerin sayısı 117'ye yükseldi" ifadeleri kullanıldı. İsrail ordusunun Gazze'de işlenen suçların haberleştirilmesini engellemek için savaşın başından beri kasıtlı olarak Filistinli gazetecileri hedef aldığı vurgulandı.

BM tesislerinde 330 kişi hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) yapılan açıklamada, savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki UNRWA tesislerine sığınan en az 330 kişinin öldürüldüğü belirtildi. Tesislerin içinin ve çevresinin 230 kez saldırıya uğradığı, 66 tesisin doğrudan vurulduğu aktarıldı. Gazze Şeridi'nde yaşayan yaklaşık 2,3 milyon kişiden en az 1,4 milyon Filistinlinin UNRWA tesislerinde barındığı, yarım milyonunun tesise yakın bölgelerde kaldığını ifade edildi. - GAZZE