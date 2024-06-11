İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı artıyor - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı artıyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına devam ederken, son 24 saatte düzenlenen 3 saldırıda 40 kişi hayatını kaybetti. Toplamda ise can kaybı 37 bin 164'e yükseldi. Avrupa Birliği, Mısır'da bekleyen 2 binden fazla insani yardım tırının Gazze'ye girmesini bekliyor.

11.06.2024 14:35
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı 37 bin 164'e yükseldi. Avrupa Birliği (AB), 2 binden fazla insani yardım tırının Gazze'ye girmek için Mısır'da beklediğini açıkladı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 249 gündür devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 40 kişinin hayatını kaybettiği, 120 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 37 bin 164'e, yaralı sayısının ise 84 bin 832'ye yükseldiği kaydedildi.

Yardım tırları bekliyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırındaki Refah kentine yönelik operasyonu nedeniyle bölgeye yardım girişi yapılamıyor. Avrupa Birliği (AB) Sivil Koruma ve İnsani Yardım kurumu tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, insani yardım taşıyan 2 binden fazla tırın Gazze'ye girmek üzere Mısır'da beklediği belirtildi. Yoğun askeri operasyonlar nedeniyle Refah sınırının kapalı olduğu aktarılan açıklamada, AB'nin sürekli, engelsiz ve güvenli bir şekilde insani yardıma erişimi savunduğu vurgulandı. - GAZZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı artıyor - Son Dakika

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