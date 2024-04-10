İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 122 Filistinli daha hayatını kaybetti

İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 122 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesi ile 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybı 33 bin 482'ye yükseldi.
İsrail ordusu, Ramazan Bayramı öncesinde Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ara vermeden devam etti. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 122 kişinin hayatını kaybettiği, 56 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Açıklamada Gazze Şeridi'nde 187 gündür düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 33 bin 482'ye, yaralı sayısının ise 76 bin 49'a yükseldiği belirtildi.
"İsrail bayram sabahından bu yana saldırılarını sürdürüyor"
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde Ramazan Bayramı'nın devam eden soykırım savaşı ve artan can kayıplarıyla karşılandığı ifade edildi. Açıklamada, "İşgalci İsrail, savaş uçaklarıyla, tanklarıyla Müslümanların ve Filistin halkının duygularını açıkça hiçe sayarak, sürekli bombardıman yaparak, bayram sabahından bu yana suç işlemeye ve askeri eylemlerini gerçekleştirmeye devam ediyor" denildi. Can kayıplarından ABD yönetiminin ve Başkan Joe Biden'ın sorumlu tutulduğu kaydedilen açıklamada, ABD'nin işgalci güçlere silah ve askeri teçhizat yardımını sürdürdüğü vurgulandı. - GAZZE
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