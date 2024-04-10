İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 122 Filistinli daha hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 122 Filistinli daha hayatını kaybetti

İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 122 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesi ile 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybı 33 bin 482'ye yükseldi. İsrail ordusu, Ramazan Bayramı öncesinde Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ara vermeden devam etti. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 122 kişinin hayatını kaybettiği, 56 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Açıklamada Gazze Şeridi'nde 187 gündür düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 33 bin 482'ye, yaralı sayısının ise 76 bin 49'a yükseldiği belirtildi. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde Ramazan Bayramı'nın devam eden soykırım savaşı ve artan can kayıplarıyla karşılandığı ifade edildi. Açıklamada, 'İşgalci İsrail, savaş uçaklarıyla, tanklarıyla Müslümanların ve Filistin halkının duygularını açıkça hiçe sayarak, sürekli bombardıman yaparak, bayram sabahından bu yana suç işlemeye ve askeri eylemlerini gerçekleştirmeye devam ediyor' denildi. Can kayıplarından ABD yönetiminin ve Başkan Joe Biden'ın sorumlu tutulduğu kaydedilen açıklamada, ABD'nin işgalci güçlere silah ve askeri teçhizat yardımını sürdürdüğü vurgulandı. - GAZZE

10.04.2024 16:21  Güncelleme: 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 122 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesi ile 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybı 33 bin 482'ye yükseldi.

İsrail ordusu, Ramazan Bayramı öncesinde Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ara vermeden devam etti. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 122 kişinin hayatını kaybettiği, 56 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Açıklamada Gazze Şeridi'nde 187 gündür düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 33 bin 482'ye, yaralı sayısının ise 76 bin 49'a yükseldiği belirtildi.

"İsrail bayram sabahından bu yana saldırılarını sürdürüyor"

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde Ramazan Bayramı'nın devam eden soykırım savaşı ve artan can kayıplarıyla karşılandığı ifade edildi. Açıklamada, "İşgalci İsrail, savaş uçaklarıyla, tanklarıyla Müslümanların ve Filistin halkının duygularını açıkça hiçe sayarak, sürekli bombardıman yaparak, bayram sabahından bu yana suç işlemeye ve askeri eylemlerini gerçekleştirmeye devam ediyor" denildi. Can kayıplarından ABD yönetiminin ve Başkan Joe Biden'ın sorumlu tutulduğu kaydedilen açıklamada, ABD'nin işgalci güçlere silah ve askeri teçhizat yardımını sürdürdüğü vurgulandı. - GAZZE

Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, Ramazan Bayramı, Joe Biden, Filistin, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 122 Filistinli daha hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e yönelik ihracat kısıtlamasını değerlendirdi: İlave tedbirler Gazze’ye yardım ulaşıncaya dek sürecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e yönelik ihracat kısıtlamasını değerlendirdi: İlave tedbirler Gazze'ye yardım ulaşıncaya dek sürecek
15:40 Nerede olduğu merak ediliyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayram fotoğrafını AK Parti’li vekil paylaştı Nerede olduğu merak ediliyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram fotoğrafını AK Parti'li vekil paylaştı
15:19 Almanya’da Türk kökenli aileye yapılan kundaklama olayında şüpheli tutuklandı Almanya'da Türk kökenli aileye yapılan kundaklama olayında şüpheli tutuklandı
14:50 İmamoğlu cephesinden Haluk Bayraktar’ın “Tasmalı köpek“ çıkışına sert yanıt İmamoğlu cephesinden Haluk Bayraktar'ın "Tasmalı köpek" çıkışına sert yanıt
14:11 Emniyet görevlisinden DEM Partili vekile: Sen bu devletin vekili değilsin Emniyet görevlisinden DEM Partili vekile: Sen bu devletin vekili değilsin
16:34 Tokat’ta kafa kafaya çarpışan araçlarda 8 kişi yaralandı Tokat'ta kafa kafaya çarpışan araçlarda 8 kişi yaralandı
15:43 Fenerbahçe, kadroyu açıkladı Üç isim Olympiakos maçında kadroda yok Fenerbahçe, kadroyu açıkladı! Üç isim Olympiakos maçında kadroda yok
15:41 Muş’ta bayram namazı sonrası muhtarı öldüren şahıs önce jandarmayla çatıştı sonra da intihar etti Muş'ta bayram namazı sonrası muhtarı öldüren şahıs önce jandarmayla çatıştı sonra da intihar etti
15:25 Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı paylaşımları Ailesini kaybeden Zafer Algöz’ün sözleri duygulandırdı Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı paylaşımları! Ailesini kaybeden Zafer Algöz'ün sözleri duygulandırdı
15:09 Çorabından çıkardığı bıçak ile market çalışanının üzerine yürüdü Çorabından çıkardığı bıçak ile market çalışanının üzerine yürüdü
14:57 Van Gölü sel suyu nedeniyle kahverengine boyandı Van Gölü sel suyu nedeniyle kahverengine boyandı
14:49 Sinan Akçıl’dan Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın aşkını afişe eden baldıza mesaj: Aferin kız sana Sinan Akçıl'dan Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın aşkını afişe eden baldıza mesaj: Aferin kız sana
14:34 “Karım sana emanet“ dedi, birlikte olduklarını öğrenince öldürdü "Karım sana emanet" dedi, birlikte olduklarını öğrenince öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2024 17:36:44. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 122 Filistinli daha hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement