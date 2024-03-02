Lübnan güvenlik güçleri, İsrail'in insansız hava araçlarıyla Lübnan'ın güneyine gerçekleştirilen saldırıda 3 Hizbullah mensubunun öldüğünü açıkladı.
İsrail, insansız hava araçlarıyla Lübnan'ın güneyindeki Nakura'da bir aracı hedef aldı. Lübnan güvenlik güçleri, İsrail'in dronlu hava saldırısında 3 Hizbullah mensubunun öldüğünü duyurdu. Ayrıca, İsrail'in gece boyunca sınırda bulunan Blida köyündeki noktaları hedef aldığı kaydedildi.
Gazze'de can kaybı 30 bin 320'ye yükseldi
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırıları 148. günde devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 24 saatte İsrail tarafından düzenlenen 10 saldırıda 92 kişinin hayatını kaybettiği, 156 kişinin de yaralandığı bildirildi. Gazze Şeridi'nde saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 30 bin 320'ye, yaralananların sayısının ise 71 bin 533'e yükseldiği belirtildi.
İsrail, Deir El Balah ve Cibaliye'de 3 evi vurcu: 17 ölü
İsrail'in Deir El Balah ve Cibaliye hava saldırısı gerçekleştirdi. Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ara vermeyen İsrail'in Deir El Balah ve Cibaliye'de 3 evi hedef alarak gerçekleştirdiği hava saldırısında 17 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda Filistinli de yaralandı. İsrail'in Deir El Balah'ta 2 eve yönelik saldırıda 15 Filistinli hayatını kaybetti. Cibaliye'de bulunan eve gerçekleştirilen saldırıda ise 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği kaydedilirken söz konusu evde yerlerinden edilmiş 70 kişinin sığındığı kaydedildi. - BEYRUT
Son Dakika › 3.Sayfa › İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında 3 Hizbullah mensubu öldü - Son Dakika
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde polis ekipleri bir eve düzenledikleri baskında ruhsatsız birçok silah ele geçirdi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Küçükçekmece'de faaliyet gösteren özel bir hastane, kardiyovasküler cerrahi branşına muayene olmak için başvuran genel sağlık sigortalı hastaları sahte raporlar ve tedavi yapılmış gibi fatura keserek kamu kurumlarını 41 milyon lira zarara uğrattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Pendik ilçesinde bir evin bahçesinde ağlama sesiyle fark edilen yeni doğmuş bir bebek bulundu. Bebek, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülerek yoğun bakıma alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kırklareli'de polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda kaçak alkollü içki, tütün ürünleri ve sigara malzemeleri ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Kayseri'de tırın kundaklandığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli yanmaktan kıl payı kurtuldu. İncesu ilçesinde meydana gelen olayda, park halindeki tır gece saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından kundaklandı. Alevlerin sardığı tırda geniş çapta maddi hasar oluşurken, kundaklama anları güvenlik kamerasına yansıdı. Ayrıca, tırı kundaklayan şahsın da yanmaktan kıl payı kurtulduğu anlar saniye saniye kaydedildi.
Gaziantep'te boşandığı eşi ve eski kayınpederini adliye çıkışında takip ederek silahlı saldırı düzenleyerek öldüren Mertcan Köse ilk kez hakim karşısına çıktı. Köse'nin şok savunması dikkat çekti. Mahkeme duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de iş adamları ve Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri ile bir araya geldi. Bakan Işıkhan, Mardin'in sorunlarını çözme sözü verdi ve sık sık Mardin'e gelip çalışmaları yerinde görmeye devam edeceklerini belirtti.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı, Musabeyli ilçesine bağlı Dorucak Köyü'nde kaçak kazı yaptığı tespit edilen S.D.'yi suçüstü yakaladı. Yapılan araştırmada kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi ve zanlı gözaltına alındı.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütü DEAŞ üyesi olan bir kişi ile hükümlü olan 14 kişi yakalandı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda, aranan şahısların yakalanması sağlandı ve bölgede huzur ve güvenin sağlanması amaçlandı. Yakalanan şüpheliler, adli makamlarca tutuklanarak Elazığ Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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