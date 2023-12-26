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İsrail saldırısında yaralanan Filistinli, öldürülen babasıyla vedalaştı - Son Dakika
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İsrail saldırısında yaralanan Filistinli, öldürülen babasıyla vedalaştı

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırıda yaralanan bir Filistinli, yatırıldığı sedyede öldürülen babasıyla vedalaştı. Saldırıda ailesini kaybeden Filistinli, enkaz altında kalan akrabalarını arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İsrail'in saldırıları sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 674'e yükseldi.

İsrail saldırısında yaralanan Filistinli, öldürülen babasıyla vedalaştı
26.12.2023 - 13:16,
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İsrail'in düzenlediği saldırıda yaralanan ve ailesini kaybeden bir Filistinli, yatırıldığı sedyede öldürülen babasıyla vedalaştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivil yerleşimlere yönelik saldırıları artarak devam ediyor. İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin merkezindeki Maghazi Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda yaralanan Filistinli Şadi Ebu Hamida, saldırıda annesini, babasını, kardeşlerini, eşi ve çocuklarını kaybetti.

Deir El Balah kentindeki El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırılan Hamida, sedyede yatarken kefene sarılı şekilde yanına getirilen babasıyla vedalaştı. Hamida babasına "Bu bir kayıp değil babacığım. Seni şehit olarak seçen Allah'a hamdolsun" sözleriyle veda etti. Ailesinden birçok kişiyi kaybettiğini söyleyen Hamida, tüm ailesinden yalnızca 2 kişinin hayatta kaldığını ifade etti.

İsrail'in binlerce Filistinlinin sığındığı Maghazi Mülteci Kampı'na 2 gün boyunca düzenlediği saldırılarda 68 kişi hayatını kaybetti. Kampta saldırıların ardından başlatılan enkaz altındakileri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 20 bin 674'e, yaralı sayısının ise 54 bin 536'ya yükseldiği belirtildi. - GAZZE ŞERİDİ

Kaynak: İHA
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İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail saldırısında yaralanan Filistinli, öldürülen babasıyla vedalaştı - Son Dakika


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