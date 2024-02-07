İstanbul Adalet Sarayı\'ndaki terör saldırısında öldürülen teröristin geçmişi ortaya çıktı

İstanbul Adalet Sarayı'nda dün gerçekleşen silahlı terör saldırısında öldürülen terörist Emrah Yayla hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Yayla'nın geçen yıl 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı, ayrıca 2007'de bomba yapımında kullanılan düzeneklerle yakalanarak hakkında mahkumiyet kararı verildiği öğrenildi.
Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nın C kapısındaki polis noktasına dün 11.35 sıralarında silahlı terör saldırısı düzenlenmiş, çıkan çatışmada DHKP-C terör örgütü üyesi saldırganlar Emrah Yayla ve Pınar Birkoç öldürülerek etkisiz hale getirilmişti. Olayda Dilfıraz Karataş isimli bir vatandaş hayatını kaybederken, 3'ü polis memuru 6 kişi yaralanmıştı. Öldürülen Emrah Yayla hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.
7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı
Haziran 2023'de İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Emrah Yayla'nın 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı, hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ile imza atma şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulandığı öğrenildi. Öte yandan 2022'de Yayla hakkında örgütsel faaliyetleri gerekçesiyle ayrı soruşturma yürütüldüğü ve soruşturmanın tekrar niteliğinde olduğu gerekçesiyle takipsizlik kararı verildiği ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2022'de verilen takipsizlik kararında, DHKP-C silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 2017'den itibaren hakkında yakalama kararı bulunan ve İçişleri Bakanlığı'nın terörde arananlar gri kategorisinde yer alan Kerim Kaya adlı şüphelinin 2021'de yakalandığı, şüpheli Kaya'nın beyanları üzerine başlatılan soruşturmada ise bir takım şüphelilerin daha yakalandığı ve hakkında işlem başlatılan şüpheli Emrah Yayla'nın dosyasının ayrılarak soruşturma işlemlerine devam ettiği aktarıldı.
"2022'de Çağlayan Adliyesi 30.Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifade vermek üzere adliyeye geldim"
Şüpheli Yayla'nın 8 Nisan 2022'de verdiği ifadesine de yer verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararda, "Hakkımda beyanda bulunan şahısla cezaevinde bulunduğum dönemde birkaç kez sohbet ortamında bulunmuştum. Aradan 4 yıl geçtiği için de şahsı şu an görsem dahi tanımam, aleyhime vermiş olduğu beyanlar tamamıyla gerçek dışıdır. Cezaevinden çıktıktan sonra örgüt içerisinde faaliyet yürüteceğimi bildiğine yönelik ifade vermesine herhangi bir anlam veremiyorum. Açık bir şekilde iftira atmaktadır. Hakkımda yakalama kararı olduğunu bilmiyordum. 18 Mart 2022'de Çağlayan Adliyesi 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifade vermek üzere adliyeye geldim. Herhangi bir kaçma yahut saklanma amacım bulunmamaktadır. Cezaevinde örgütsel bir faaliyet içerisinde bulunmam söz konusu olamaz" ifadelerini kullandığı kaydedildi.
2007'de bomba yapımında kullanılan düzeneklerle yakalandığı ve hakkında mahkumiyet kararı verildiği öğrenildi
Verilen takipsizlik kararında, şüpheli Yayla'nın Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2007'de düzenlenen iddianame ile yapılan yargılama sonucu mahkumiyet kararı aldığı, dosyada ise şüpheli ile bir şahsın bir araç içerisinde yakalandıkları ve araç ile sırt çantasında yapılan aramalarda bomba yapımında kullanılan düzenekler ile patlayıcı maddeler ele geçirildiği aktarıldı. Şüpheli Yayla hakkında 2021'de iddianame düzenlendiği ve İstanbul 30.Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamasının da bulunduğunun belirtildiği takipsizlik kararında, dosya içeriğinin 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama dönemini kapsadığı, bu haliyle soruşturmanın tekrar niteliğinde olduğu gerekçesiyle kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği kaydedildi. - İSTANBUL
Bolu'da arkadaşının evine pencereden girerek biriktirdiği 60 bin lirayı çalan hırsız yakayı ele verdi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şiilerin yoğun yaşadığı Mestel'de bir araca dron saldırısı düzenlendi. Araç alevler içerisinde kalırken, saldırıda Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin komutanlarından Abu Bakır es-Saadi öldürüldü. Irak hükümetinden konuya ilişkin açıklama yapılmazken, saldırıyı henüz üstlenen de olmadı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK'yi deplasmanda Batshuayi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddetmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Handan yaptığı açıklamada, "Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik." dedi.
Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, "Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek." dedi.
Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimini, İlham Aliyev yüzde 92,1 oyla kazandı. Aliyev'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda adaylarını tanıttı. Toplantı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın durarak poz vermek isteyen partililer, birbirleriyle mücadele ederek kısa süre bir itişme yaşadılar.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda polis kontrol noktasına yönelik yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dilfıraz Karataş son yolculuğuna uğurlandı. Törende ayakta durmakta güçlük çeken Karataş'ın kızı İstanbul Valisi Davut Gül'e ağlayarak, "Annemi neden kurtaramadınız?" dedi. Vali Gül, Karataş'ın kızının koluna girerek destek oldu.
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul Adalet Sarayı'ndaki terör saldırısında öldürülen teröristin geçmişi ortaya çıktı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?