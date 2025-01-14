İstanbul Barosu\'nun yönetimine son verilmesi ve seçim yapılması talebiyle dava açıldı

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Felaket nedeniyle bir şirket hedefte! Yangınla ilgili ilk oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ve 10 yönetim kurulu üyesine yönetimlerine son verilmesi ve yeni yönetim seçilmesi için dava açıldı. Hakkında dava açılan Yönetim Kurulu üyeleri arasında; Rukiye Leyla Süren, Hürrem Sönmez, Ahmet Ergin, Metin İriz, Mehmedali Barış Beşli, Yelda Koçak Urfa, Fırat Epözdemir, Ezgi Şahin Yalvarıcı, Ekrem Bilen Selimoğlu ve Bengisu Kadı Çavdar yer alıyor.

KOVUŞTURMA İZNİ DE İSTENDİ

Ayrıca "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla da Adalet Bakanlığı'ndan kovuşturma izni istendi.





İSTANBUL BAROSU'NDAN AÇIKLAMA

Gelişmenin ardından İstanbul Barosu'nda konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Her koşulda hukuka saygı kararlılığında olan İstanbul Barosu yönetimi,Baro tüzel kişiliğini de hedef alan hukuk dışıişlem ve eylemlere karşı yargı yolunu kullanmak zorunda kalmış ve Adalet Bakanlığının; Avukatlık Kanunu'na, Bakanlık genelgesine ve Anayasaya aykırı "soruşturma izni" verilmesine ilişkin işlemini iptal davası açmıştır."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Barosu'nun resmi sosyal medya hesabından 21 Aralık'ta duyurulan açıklamayla PKK üyeliği bulunan firari sanıklar Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in övüldüğü iddiasıyla "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile Yönetim Kurulu Üyeleri ifade vermişti.