İstanbul Barosu'nun yönetimine son verilmesi ve seçim yapılması talebiyle dava açıldı - Son Dakika
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İstanbul Barosu'nun yönetimine son verilmesi ve seçim yapılması talebiyle dava açıldı

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İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ve 10 yönetim kurulu üyesine yönetimlerine son verilmesi ve yeni yönetim seçilmesi için dava açıldı. Ayrıca "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla da Adalet Bakanlığı'ndan kovuşturma izni istendi.

14.01.2025 18:31  Güncelleme: 19:06
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ve 10 yönetim kurulu üyesine yönetimlerine son verilmesi ve yeni yönetim seçilmesi için dava açıldı. Hakkında dava açılan Yönetim Kurulu üyeleri arasında; Rukiye Leyla Süren, Hürrem Sönmez, Ahmet Ergin, Metin İriz, Mehmedali Barış Beşli, Yelda Koçak Urfa, Fırat Epözdemir, Ezgi Şahin Yalvarıcı, Ekrem Bilen Selimoğlu ve Bengisu Kadı Çavdar yer alıyor.

KOVUŞTURMA İZNİ DE İSTENDİ

Ayrıca "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla da Adalet Bakanlığı'ndan kovuşturma izni istendi.

İstanbul Barosu'nun yönetimine son verilmesi ve seçim yapılması talebiyle dava açıldı


İSTANBUL BAROSU'NDAN AÇIKLAMA

Gelişmenin ardından İstanbul Barosu'nda konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Her koşulda hukuka saygı kararlılığında olan İstanbul Barosu yönetimi,Baro tüzel kişiliğini de hedef alan hukuk dışıişlem ve eylemlere karşı yargı yolunu kullanmak zorunda kalmış ve Adalet Bakanlığının; Avukatlık Kanunu'na, Bakanlık genelgesine ve Anayasaya aykırı "soruşturma izni" verilmesine ilişkin işlemini iptal davası açmıştır."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Barosu'nun resmi sosyal medya hesabından 21 Aralık'ta duyurulan açıklamayla PKK üyeliği bulunan firari sanıklar Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in övüldüğü iddiasıyla "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile Yönetim Kurulu Üyeleri ifade vermişti.

İstanbul Barosu\'nun yönetimine son verilmesi ve seçim yapılması talebiyle dava açıldı

Adalet Bakanlığı, İbrahim Kaboğlu, İstanbul Barosu, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Barosu'nun yönetimine son verilmesi ve seçim yapılması talebiyle dava açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Serkan Acar:
    DOĞRU KARAR 44 10 Yanıtla
    Mobilya:
    Adam Abdullah Öcalan için Meclis e gelsin diyor. Kimse bir şey demiyor. Ona da soruşturma açsın. 1 1
  • Kemsl:
    bence de doğru karar.. hatta tusiad bile kapatılmalı 35 9 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    ferhat maalesef aybasi olmuş. celikk musterilere randevu veremiyormuş. geçici olarak annesi ferhatinda yerine bakıyormuş. duyrulur 8 8 Yanıtla
  • MUEsTAP:
    Dogru karar bunda yanlış yok 8 6 Yanıtla
  • Kaho Kroyf:
    hükümet alternatif barolar Birliği kurarak istediğini başaramadı 2 barolar birliği'nde istenen avukat sayısına ulaşamadı yine bir operasyon yapma derdi var anlaşıldığı kadarıyla 1 11 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    yandaş olmayan herkesten rahatsızlar az kaldı bu devran dönecek 3 6 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    müsiad ı kapatın cemaatleri kapatın ülke refaha erer 4 2 Yanıtla
  • Mobilya:
    Ne salak bir Baro. MHP lideri ve Şahsiyet sıkıntısı olanlar için neden dava açmıyor. Azıcık beyin. Nasıl bir ülke olduk. Bu kadar mal nasıl aynı havayı solabilir, çok merak ediyorum. 5 0 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Hükümeti saymayınca olan bu 1 1 Yanıtla
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