İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda yabancı ülke temsilcileri Türkiye'yi hedef aldı, tepki gecikmedi - Son Dakika
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İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda yabancı ülke temsilcileri Türkiye'yi hedef aldı, tepki gecikmedi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesi için hazırlanan iddianamenin ardından İstanbul Barosu Olağanüstü Genel Kurul'a gitti. Genel Kurul'da yabancı ülke temsilcilerinin kürsüden Türkiye'yi hedef alan konuşmalarına bazı avukatlar sert tepki gösterdi.

23.02.2025 17:54  Güncelleme: 18:14
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesiyle iddianame hazırlanmıştı. Yeni baro başkanı ve üyeler seçilmesi talebiyle Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açılması üzerine de Olağanüstü Genel Kurul kararı alınmıştı.

İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda yabancı ülke temsilcileri Türkiye'yi hedef aldı, tepki gecikmedi

Haliç Kongre Merkezi'nde bugün yapılan seçimsiz Olağanüstü Genel Kurul'a Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB) Erinç Sağkan, Türkiye'nin pek çok yerinden baro başkanı ile avukatların yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve dünyanın çeşitli ülkelerinden çok sayıda hukuk temsilcisi de katıldı.

YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLERİ TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI, TEPKİ GECİKMEDİ

Öte yandan, Genel Kurul'da yabancı ülke temsilcilerinin kürsüden Türkiye'yi hedef alan konuşmalarına bazı avukatlar sert tepki gösterdi. Yerinden kalkarak kürsüye seslenen bir avukat, "Emperyalizmin temsilcileri mi bize insan haklarını öğretecek? İnsan hakları bu mu?" dedi.

İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda yabancı ülke temsilcileri Türkiye'yi hedef aldı, tepki gecikmedi

"TÜRKİYE OLMAZSA BARO OLMAZ, ÖNCE MİLLİ OLACAKSIN"

Daha sonra Genel Kurul'un toplandığı salonun dışına çıkan avukat, burada yaptığı açıklamada ise, "Ben bu adamları en son nerede gördüm biliyor musunuz? Rahip Brunson yargılanırken gördüm. Rahip Brunson'ın sahipleri o heyeti duruşma kapısına götürdüler. Ergenekon yargılaması sırasında o heyet yoktu. Neden? Çünkü orada milli adamlar yargılanıyordu. Şu anda Baro Başkanı dediğiniz Kaboğlu, yargılamalar derinleştirilsin diye imza verenlerin içindeydi. Diyorlar ki Ümit Kocasakal yargılanırken neredeydiler? Yahu senin bugün Baro Başkanı dediğin adam Ümit Kocasakal ile ilgili yargılama devam ederken daha derinleştirilsin diye imza verenlerin içinde. Tam karşıda, gayrımillidir. Türkiye olmazsa baro olmaz. Önce milli olacaksın." ifadelerini kullandı.

İstanbul Barosu Genel Kurulu\'nda yabancı ülke temsilcileri Türkiye\'yi hedef aldı, tepki gecikmedi

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda yabancı ülke temsilcileri Türkiye'yi hedef aldı, tepki gecikmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Murat Çevre:
    Bu baro kapatılmalı Vatan lehine bir şey yok tamamen kurgu ve düzen bozma 41 9 Yanıtla
  • Oktay KARACA:
    TBB den bir hayır gelmez. Bu milletin öz limliği ile zıt dünyafalar. Seçimlerinde sürekli aynı cenahın seçim içerisinde olması da, gmiştwm bu yana öpöz evlatlarıma rejimin köşe taşlarını vermemesi, yetişen gelişen evlatların ise önlerinin kesilmesi, koyunlar diye addedilmelidir. 12 7 Yanıtla
  • Casper:
    Yine Neler Dönüyor 13 2 Yanıtla
  • Musti5201:
    Bu yabancıların işimize ne hakla karışıyor zaten içerdekiler yetmiyor Türkleri bir defa yıktılar daha ayaga kaldırırlarmı 12 1 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    bunlar borumu baromu vala aklım ermdi 6 3 Yanıtla
  • Babasu Aksu:
    helal olsun avukat hanıma 1 0 Yanıtla
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