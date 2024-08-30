İstanbul Başakşehir'de Kamyonet Reklam Panolarına Çarptıktan Sonra Bahçeye Düştü - Son Dakika
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İstanbul Başakşehir'de Kamyonet Reklam Panolarına Çarptıktan Sonra Bahçeye Düştü

İstanbul Başakşehir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan bir kamyonet, reklam panolarına çarparak yıktıktan sonra MASKO Mobilyacılar Sitesi'nin bahçesine düştü. Kazada kamyonete sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kurtarıldı. Sürücünün, 5 metre yükseklikten sitenin bahçesine düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

30.08.2024 14:26
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İstanbul Başakşehir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan bir kamyonet, reklam panolarına çarparak yıktıktan sonra MASKO Mobilyacılar Sitesi'nin bahçesine düştü. Kazada kamyonete sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kurtarıldı. Sürücünün, 5 metre yükseklikten sitenin bahçesine düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.30 Sıralarında Başakşehir Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.U. kontrolündeki 34 MAP 18 plakalı kamyonet, cadde üzerinde ilerlediği esnada kontrolden çıkarak yol kenarındaki reklam panosuna çarptı. Panoya çarpıp yıktıktan sonra sürücü, 5 metre yükseklikten MASKO Mobilyacılar Sitesi'nin bahçesine düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından şoförü sıkıştığı yerden kurtardı. Kamyonetten çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra ambulans ile hastaneye sevk edildi. Kaza yeri ve çevresi güvenlik nedeniyle trafiğe kapatılırken, kamyonetin gün içerisinde vinç yardımıyla bahçeden çıkartılacağı öğrenildi. Sürücünün, sitenin bahçesine düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"Buraya önlem alınmazsa bu kazalar her sene olacak"

Kazanın olduğu yerde esnaflık yaptığını belirten Sait Semiz, "MASKO'nun 40 senelik esnafıyım burası yüksek bir duvar, yaklaşık 10 metre. Buraya belediyenin ya da karayollarının bir önlem alması lazım. Işıkları geçtikten sonra araçlar süratleniyor gece ve akşam saatlerinde. 15 sene önce burada bir kaza olmuştu içerisinde aile olan bir taksi düşmüştü, ölen olmamıştı. Buraya önlem alınmazsa bu kazalar her sene olacak" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Başakşehir'de Kamyonet Reklam Panolarına Çarptıktan Sonra Bahçeye Düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Başakşehir'de Kamyonet Reklam Panolarına Çarptıktan Sonra Bahçeye Düştü - Son Dakika
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