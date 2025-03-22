İstanbul Büyükşehir Belediyesi Soruşturmasında 343 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasıyla ilgili dün akşam 9 ilde gerçekleştirilen eylemlerde 343 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması ile ilgili dün gece İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Çanakkale, Eskişehir, Konya ve Edirne'de meydana gelen eylemlerde 343 şüpheli yakalandı. Toplumsal düzeni bozmaya, milletimizin huzurunu ve güvenliğini tehdit etmeye, kargaşa ve provokasyon peşinde koşanlara asla fırsat verilmeyecek, kesinlikle göz yumulmayacaktır. Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan polislerimiz gece gündüz demeden görevlerinin başındalar" ifadeleri yer aldı. - ANKARA