İstanbul'da 2 kişi kaşar peyniri çalarken biri ağzında şekerle kamerada görüntülendi - Son Dakika
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İstanbul'da 2 kişi kaşar peyniri çalarken biri ağzında şekerle kamerada görüntülendi

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İstanbul\'da 2 kişi kaşar peyniri çalarken biri ağzında şekerle kamerada görüntülendi
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İstanbul\'da 2 kişi kaşar peyniri çalarken biri ağzında şekerle kamerada görüntülendi
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İstanbul Eyüpsultan'da dün bir süpermarkete giren 2 kişi, raflardan aldıkları kilolarca kaşar peynirini pantolonlarının içine saklayarak çaldı. Şüphelilerden birinin ağzında şekerle peynirleri art arda pantolonuna doldurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Eyüpsultan'da bir süpermarkete giren 2 kişi, kilolarca kaşar peynirini pantolonlarının içine gizleyerek çaldı. Şüphelilerden birinin ağzındaki şekerle sergilediği rahat tavırlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 17.50 sıralarında Yeşilpınar Mahallesi'ndeki bir süpermarkette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markete giren 2 kişi, raflardaki kaşar peynirlerini alarak pantolonlarının içine sakladı.

Rahat tavırları dikkat çekti

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin peynirleri pantolonlarına gizlediği görüldü. Şüphelilerden birinin ağzında şekerle peynirleri peş peşe pantolonuna doldurduğu anlar dikkat çekti.

Kaynak: İHA
Eyüpsultan3. SayfaİstanbulGüncelSon Dakika

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