İstanbul'da 9 İlçeden 36 Otomobilin Konsolunu Çalan 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da 9 İlçeden 36 Otomobilin Konsolunu Çalan 2 Şüpheli Yakalandı

İstanbul\'da 9 İlçeden 36 Otomobilin Konsolunu Çalan 2 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da Kağıthane, Eyüpsultan, Beşiktaş, Sultangazi, Ümraniye, Bayrampaşa, Fatih, Gaziosmanpaşa ve Bağcılar ilçelerinde park halindeki 36 otomobilin konsollarını çalan 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13.02.2024 13:05  Güncelleme: 13:07
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İstanbul'da 9 ayrı ilçeden 36 otomobilin konsolunu çalan 2 şüpheli yakalandı. Konsolları çalarken önce güvenlik kamerasına ardından polise yakalanan şüphelilerden biri, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri; Kağıthane, Eyüpsultan, Beşiktaş, Sultangazi, Ümraniye, Bayrampaşa, Fatih, Gaziosmanpaşa ve Bağcılar'da park halindeki 36 otomobilin konsollarının çalınmasıyla ilgili çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda, ekipler çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Toplam 9 ilçede gerçekleştirilen hırsızlığın şüphelileri Hüseyin A. (52) ve P.Ç. (47) olarak belirlendi. Kimliği tespit edilen şüpheliler 5 Şubat günü Sultangazi ve Gaziosmapaşa'da yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerden Hüseyin A.'nın 35 suç kaydı ve hakkında 10 yıl 2 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Emniyette tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden H.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, P.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin park halindeki otomobillerin konsollarını çaldıkları anlar çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde; park halindeki otomobilin yanına gelen şüphelilerin aracın camını çıkararak kapıyı açtıkları, ardından konsolu alarak bir başka araçla hızla uzaklaştıkları görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da 9 İlçeden 36 Otomobilin Konsolunu Çalan 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da 9 İlçeden 36 Otomobilin Konsolunu Çalan 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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