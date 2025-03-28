İstanbul'da bayram trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı

İSTANBUL - İstanbul'da 9 günlük bayram tatili nedeniyle trafikte de yoğunluk oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik uygulaması verilerine göre yoğunluk saat 17.30 itibariyle yüzde 83 olarak ölçülürken, araç trafiği havadan görüntülendi.

İstanbul'da 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor. Mega kentte mesai saatinin de bitmesiyle birlikte vatandaşlar yollara düştü. İBB Cep Trafik uygulaması verilerine göre yoğunluk saat 17.30 itibariyle yüzde 83 oldu. Bağcılar Mahmutbey Edirne istikametinde yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.