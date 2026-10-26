İstanbul'da Beşiktaş ve Galatasaray maçları öncesi trafik 18.00'de yüzde 72'ye ulaştı - Son Dakika
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İstanbul'da Beşiktaş ve Galatasaray maçları öncesi trafik 18.00'de yüzde 72'ye ulaştı

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İstanbul\'da Beşiktaş ve Galatasaray maçları öncesi trafik 18.00\'de yüzde 72\'ye ulaştı
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İstanbul'da Beşiktaş-Başakşehir ve Galatasaray-Fenerbahçe maçları öncesi trafik yoğunluğu erken saatlerde başladı. Saat 18.00 itibarıyla kent genelinde yüzde 72'ye çıkan yoğunluğun, maç saatleri yaklaştıkça artması bekleniyor.

İstanbul'da Beşiktaş- Başakşehir ve Galatasaray-Fenerbahçe maçları öncesinde trafik yoğunluğu erken saatlerde başladı. Karşılaşmaların gerçekleşeceği stadyumlara çıkan yolların yanı sıra kent genelindeki ana arterlerde de trafik yoğunluğunda artış yaşanıyor.

Trendyol Süper Lig kapsamında saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Başakşehir karşılaşması ile saat 21.00'de RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe dev derbisi öncesinde İstanbul trafiğinde yoğunluk arttı. Karşılaşmalar öncesinde özellikle stadyumlara ulaşımı sağlayan güzergahlar olan Seyrantepe ve Beşiktaş'taki çevre yollarda yoğunluk yaşanırken, ana arterlerde de trafik yoğunluğu yaşanıyor. Dev karşılaşma öncesi trafiğe yakalanmak istemeyen sürücüler iş çıkış saatinden önce yola çıkarak trafikte yoğunluk oluşturdu. Yenibosna ve Halıcıoğlu'nda Ankara ve Edirne istikametlerinde trafiğin durma noktasına geldiği görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik uygulamasında saat 18.00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 72'e çıktığı görüldü.

Karşılaşma saatleri yaklaştıkça yoğunluğun artması bekleniyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İstanbul'da Beşiktaş ve Galatasaray maçları öncesi trafik 18.00'de yüzde 72'ye ulaştı - Son Dakika
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