Eyüpsultan Camii'nde silah sesleri! 2 kişi gözaltında - Son Dakika
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Eyüpsultan Camii'nde silah sesleri! 2 kişi gözaltında

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Eyüpsultan Camii\'nde silah sesleri! 2 kişi gözaltında
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İstanbul'da Eyüpsultan Camii'nde vakit namazı sırasında iki kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. İddiaya göre A.M.Ç., yanında bulunan silahla havaya 3 el ateş etti. Cami cemaati taraflara müdahale ederken, olay yerine gelen polis ve bekçiler 2 kişiyi gözaltına aldı. Olayda yaralanan olmadı.

Eyüpsultan Camii'nde namaz sırasında başlayan tartışma, silah sesleriyle büyüdü. Caminin içerisinde yaşanan olayın ardından ekipler geniş çaplı inceleme başlattı.

NAMAZ SIRASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki tarihi Eyüpsultan Camii'nde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre cami içerisinde vakit namazı kılındığı sırada iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı. Taraflar arasındaki sözlü gerilim kısa sürede büyüdü. Çevrede bulunan vatandaşlar ve cami cemaati yaşanan gerginliği sonlandırmaya çalıştı.

HAVAYA 3 EL ATEŞ ETTİ

Tartışmanın büyümesinin ardından taraflardan A.M.Ç.'nin silahını çıkararak havaya 3 kez ateş ettiği belirtildi. Cami içerisinde silah seslerinin duyulmasıyla kısa süreli panik yaşandı. Cemaat, olaya karışan kişilere müdahale ederek daha büyük bir olayın yaşanmasını önlemeye çalıştı. Silah seslerinin ardından durum güvenlik güçlerine bildirildi.

POLİS VE BEKÇİLER CAMİYE GİRDİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve bekçi ekipleri sevk edildi. Kısa sürede camiye giren ekipler, kavgaya karıştığı belirlenen 2 kişiyi gözaltına aldı. Şahıslar işlemlerinin yapılması için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA
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