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İstanbul'da FETÖ operasyonu: Kamudan ihraç edilenler de yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da FETÖ operasyonu: Kamudan ihraç edilenler de yakalandı

İstanbul'da yapılan operasyonlarda, FETÖ/PDY üyelerine ait hücre evlerine baskın düzenlendi. Operasyonda, kamudan ihraç edilen bir doçent, TSK'dan ihraç edilen bir astsubay ve bir KOSGEB çalışanı da dahil olmak üzere 13 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin kriptolu haberleşme programı ByLock'u aktif kullandığı ve FETÖ üyeleriyle iletişimde olduğu belirlendi.

İstanbul\'da FETÖ operasyonu: Kamudan ihraç edilenler de yakalandı
21.12.2023 - 10:09,
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İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) hücre evlerine yapılan operasyonlarda, aralarında kamudan ihraç doçent, TSK'dan ihraç astsubay ile 1 KOSGEB kurum çalışanının da bulunduğu 13 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin kriptolu haberleşme programı ByLock'u aktif kullandığı ve iletişimde oldukları kişilerin FETÖ'den yargılandığı bilgilerine ulaşıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da FETÖ operasyonu: Kamudan ihraç edilenler de yakalandı - Son Dakika


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