İstanbul'da Filistin'e Destek Yürüyüşü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul'da Filistin'e Destek Yürüyüşü

Geniş Video İzle

Gazze'deki soykırımın 1. yılında, İstanbul'da Filistin'e destek için yürüyüş düzenlendi.

07.10.2024 22:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da soykırımın 1'inci yılında Filistin'e destek yürüyüşü

İSTANBUL - İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıların birinci yılında Filistin'e destek vermek için Levent Metro İstasyonu'dan İsrail Konsolosluğuna yürüyüş düzenlendi.

Gazze'de yaşanan soykırımın birinci yılında Filistin'e destek vermek için 'Filistin Özgürlük Platform' üyeleri, saldırıların durması için Levent Metro İstasyonu'ndan İsrail Konsolosluğu'na yürüyüş gerçekleştirdi.

Filistin bayrakları ve flamalarla konsolosluğa yürüyüş yapan grup, "Nehirden denize özgür Filistin", "Katil İsrail, katil ABD", "Katil İsrail", "Yıkılsın Siyonist İsrail", "Yaşasın küresel intifada" sloganları attı.

Filistin Özgürlük Platformu adına basın açıklaması yapan Yasemen Çoban,"Bir yıl hem acı ve yıkım dolu hem de ilham verici bir direniş dönemi oldu. Bu bir yılda 76 yıldır Filistin'de gerçekten nelerin yaşandığını bir kez daha gördük. Bir süredir İsrail'in bir işgal devleti olarak soykırıma odaklanmış korsan bir yapılanma olduğunu unutulmuştu. Siyonist propaganda hegemonya kurmuş ve iki devletli çözümün bir çözüm olduğunu ve buna da Filistin'de direniş örgütlerinin karşı çıktığını hakim bir fikir haline getirmişti. Oysa, biz yıllardır Filistin'le dayanışma örgütleyenler biliyoruz ki İsrail söz konusu olduğunda giriş cümlesi, bu devletin soykırımcı bir işgal devleti olduğu olmalıdır. Bu gerçek bir daha asla unutulmamalıdır.

İsrail'in emperyalist ülkeler tarafından desteklenen yerleşimci sömürgeci mantığı son bir yılın her bir ayında, gününde ve saatinde daha da görünür hale geldi. The Independent gazetesi bugüne, 7 Ekim özel bir manşet attı ve şöyle yazdı: 1 sene içinde: 41 bin 870 insan öldürüldü. Ölenlerin 11 binden fazlası çocuk, 6 binden fazlası kadın. 36 hastaneden 31'i hasarlı 70 bini ev, 164 bin bina yıkıldı. Tıbbi müdahale gereken hasta 12 bin. Rejimin apartheidçi karakteri konusundaki netliğimiz Filistin halkını imha eden terör politikalarına karşı tam bir yıldır aralıksız ses çıkartmamızı da sağladı. İsrail 1948'den bu yana etnik temizlik, sürgün ve cinayet yoluyla apartheid politikaları uyguluyor ve emperyalizmin bölgedeki uç karakolu gibi çalıştı. Son bir yıldır bu şiddeti yoğunlaştırmış durumda." Dedi.

Basın açıklamasının ardından eylem son buldu.

İstanbul\'da Filistin\'e Destek Yürüyüşü
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, İstanbul, Politika, 3-sayfa, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Filistin'e Destek Yürüyüşü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:30 İşte Timur Cihantimur’un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel İşte Timur Cihantimur'un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel
20:51 İsrail’den Lübnan’a ’Denizden uzak durun’ tehdidi İsrail'den Lübnan'a 'Denizden uzak durun' tehdidi
20:20 Etkileşim uğruna bu yapılır mı Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü Etkileşim uğruna bu yapılır mı? Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü
19:32 Bakan Tunç’tan ’İyi Hal İndirimi’ ve ’Hadım Yasası’ açıklaması Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması
18:25 İncel şiddetle ilgili korkutan sözler: Buzdağının görünen yüzü İncel şiddetle ilgili korkutan sözler: Buzdağının görünen yüzü
09:42 Bitcoin 2024’te en iyi performans gösteren finansal varlık oldu Bitcoin 2024'te en iyi performans gösteren finansal varlık oldu
09:38 Soykırımın 1. yılı İsrail, Gazze’yi hayalet bölgeye çevirdi Soykırımın 1. yılı! İsrail, Gazze'yi hayalet bölgeye çevirdi
09:38 Victor Osimhen, sahalara döneceği tarihi kendi açıkladı Victor Osimhen, sahalara döneceği tarihi kendi açıkladı
09:34 Market ve ekmekte fahiş fiyat denetimi Market ve ekmekte fahiş fiyat denetimi
09:30 Maliye, yasa dışı bahis ve sanal kumara göz açtırmıyor Maliye, yasa dışı bahis ve sanal kumara göz açtırmıyor
09:29 Nihat Kahveci, Giovanni van Bronckhorst’a demediğini bırakmadı Nihat Kahveci, Giovanni van Bronckhorst'a demediğini bırakmadı
09:26 ABD’de ünlü DJ, evinde kafası kesilmiş halde bulundu ABD'de ünlü DJ, evinde kafası kesilmiş halde bulundu
09:18 Surlardaki vahşetin ardından Emniyet’ten 81 ilde “incel“ alarmı Surlardaki vahşetin ardından Emniyet'ten 81 ilde "incel" alarmı
09:16 3 şehirde yeni enerji alanı belirlendi 3 şehirde yeni enerji alanı belirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2024 23:55:22. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da Filistin'e Destek Yürüyüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.