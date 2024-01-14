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İstanbul'da Genel Güvenlik Uygulaması Yapıldı - Son Dakika
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İstanbul'da Genel Güvenlik Uygulaması Yapıldı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Beşiktaş, Fatih, Kadıköy, Beyoğlu ve Bahçelievler ilçelerinde Genel Güvenlik Uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya 74 emniyet ekibi destek verdi ve 43 noktada yapıldı. Uygulama kapsamında Sultanahmet Meydanı'nda Yunus Polis ekipleri şüpheli görülen kişileri durdurarak üst araması ve kimlik kontrolü yaptı.

14.01.2024 - 03:42,  Güncelleme: 03:43
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Beşiktaş, Fatih, Kadıköy, Beyoğlu ve Bahçelievler ilçelerinde Genel Güvenlik Uygulaması yapıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü koordinesinde; İlçe Emniyet müdürlükleri, Güven Timleri Şube Müdürlüğü ve Turizm Şube Müdürlüğü'nde görevli personellerin katılımı ile Beşiktaş, Fatih, Kadıköy, Beyoğlu ve Bahçelievler ilçelerinde 43 noktada Genel Güvenlik Uygulaması yapıldı. Uygulamaya 74 emniyet ekibi destek verdi. Uygulama kapsamında Sultanahmet Meydanı'nda Yunus Polis ekipleri, şüpheli görülen şahısları durdurarak üst araması ve kimlik kontrolü yaptı. - İSTANBUL

İstanbul\'da Genel Güvenlik Uygulaması Yapıldı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Genel Güvenlik Uygulaması Yapıldı - Son Dakika


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