İstanbul\'da hava trafiğine kar engeli! Uçaklar iniş yapamıyor

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İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı bazı ilçelerde etkili oluyor. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da dün sabah saatlerinde aralıklı başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı.

2 İLÇEDE YOĞUN YAĞIŞ VAR

Kar yağışı nedeniyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'lara ulaştı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüler zor anlar yaşadı. Gece saatlerinde etkisini kaybeden kar yağışı sabah İstanbul'un bazı bölgelerinde yeniden yağmaya başladı. Gaziosmanpaşa ve Bağcılar'da da kar yağışı sabah saatlerinde yeniden etkili olmaya başladı.

UÇUŞLARDA AKSAMALAR YAŞANIYOR

İstanbul'da etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlarda aksamalar yaşanıyor. Pist ve taksi yollarının karla kaplanması nedeniyle havalimanına inemeyen uçaklar havada tur atmak zorunda kalıyor. Havalimanında ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi düştü.