İstanbul'da hava trafiğine kar engeli! Uçaklar iniş yapamıyor - Son Dakika
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İstanbul'da hava trafiğine kar engeli! Uçaklar iniş yapamıyor

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Meteoroloji ve AKOM'un uyarıları sonrası İstanbul'da dün başlayan kar yağışı bugün de etkisini sürdürürken hava trafiğinde büyük kaos yaşanıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pist ve taksi yollarının karla kaplanması nedeniyle iniş yapamayan uçaklar havada tur atmak zorunda kalıyor.

20.02.2025 14:12
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İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı bazı ilçelerde etkili oluyor. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da dün sabah saatlerinde aralıklı başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı.

2 İLÇEDE YOĞUN YAĞIŞ VAR

Kar yağışı nedeniyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'lara ulaştı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüler zor anlar yaşadı. Gece saatlerinde etkisini kaybeden kar yağışı sabah İstanbul'un bazı bölgelerinde yeniden yağmaya başladı. Gaziosmanpaşa ve Bağcılar'da da kar yağışı sabah saatlerinde yeniden etkili olmaya başladı.

İstanbul'da hava trafiğine kar engeli! Uçaklar iniş yapamıyor

UÇUŞLARDA AKSAMALAR YAŞANIYOR

İstanbul'da etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlarda aksamalar yaşanıyor. Pist ve taksi yollarının karla kaplanması nedeniyle havalimanına inemeyen uçaklar havada tur atmak zorunda kalıyor. Havalimanında ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi düştü.

İstanbul'da hava trafiğine kar engeli! Uçaklar iniş yapamıyor
İstanbul\'da hava trafiğine kar engeli! Uçaklar iniş yapamıyor

Sabiha Gökçen Havalimanı, Hava Durumu, İstanbul, 3-sayfa, Yaşam, AKOM, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da hava trafiğine kar engeli! Uçaklar iniş yapamıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • ferhat eser:
    pilotlarımız çok tecrübeli panik yok rabbim sağlıklı huzurlu bir şekilde kalkmayı ve inmeyi nasip etsin 7 8 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Sarayin cipleri ommuğuna goduklarim budami sayin ÎMAMOĞLUNUN suçu 11 0 Yanıtla
  • Can dostum:
    Gelmesinler Kalsınlar Orada 1 4 Yanıtla
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