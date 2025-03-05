AFAD\'dan \'Ece Gürel\' açıklaması: Maalesef bir gelişme sağlanamadı

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Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan 36 yaşındaki Gürel'in yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan arama çalışmaları aralıksız sürüyor.

HIRKASI BULUNDU

Gürel'in son görüldüğü Belgrad Ormanı'nda yoğunlaştırılan arama çalışmalarına polis, AFAD, UMKE, AKUT, PAK ve bazı ilçe belediyeleri ile gönüllü arama kurtarma ekipleri katılırken Belçika Malinoisi cinsi iz takip alan arama köpeği "Üzüm" de çalışmalara eşlik ediyor. Kaybolan kadına ait cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarının bulunduğu alana 14 kilometre uzaklıkta bir hırka görüldü. Hırkanın Ece Gürel'e ait olduğu belirlendi. Gürel'in yakınları da bölgede arama çalışmalarını takip ediyor.

İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Aramaların üçüncü gününde, ormanda bulunan göletlerde polis ve itfaiyeye bağlı su altı ekipleri dalış yaparak arama çalışması yürütüyor. Gürel'in evinden Belgrad Ormanı'na gelirken kullandığı güzergahta da incelemeler sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Asayiş, Deniz Liman, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Sarıyer İlçe Emniyet birimlerinden oluşan toplam 172 personel ve 2 kadavra köpeğinin yanı sıra AFAD, jandarma, ilgili devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşları da koordineli şekilde arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. Böylece toplam 291 personel ve 8 kadavra-iz takip köpeğiyle çalışma yapıldığı bildirildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA: ŞU ANA KADAR MAALESEF BİR GELİŞME SAĞLANAMADI

İstanbul Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Haluk Özener, arama çalışmalarının yapıldığı bölgede basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Arama kurtarma faaliyetlerinin hız kesmeden devam ettiğini kaydeden Özener, "Bu çalışmada toplam içinde bulunduğumuz alan 54,4 kilometrekare. Bu alanın 34,4 kilometrekaresi halihazırda taranmış vaziyette. 54,4 kilometrekarenin tamamına ulaşacağız. Bu belki 1-2 günümüzü daha alacak ama henüz şu ana kadar maalesef bir gelişme sağlanamadı" dedi.

İstanbul Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Haluk Özener

"MESAFE KUŞ UÇUŞU YAKLAŞIK 800 METRE"

Özener, arama çalışmalarının Gürel'in kaybolduğu yerden başladığını, özel eşyalarının bulunduğu alanlarda devam ettiğini anlattı. Bu çalışmaları nihayetlendirmeyeceklerini dile getiren Özener, "Üçüncü günü bitirdik, hala devam ettiriyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu. Özener, bir soru üzerine kaybolan Gürel'in fotoğraf çektiği ve eşyaların bulunduğu yer arasında mesafenin kuş uçuşu yaklaşık 800 metre olabileceğini kaydetti.