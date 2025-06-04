İstanbul'da Kurban Bayramı İçin Güvenlik Tedbirleri Açıklandı - Son Dakika
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İstanbul'da Kurban Bayramı İçin Güvenlik Tedbirleri Açıklandı

İstanbul\'da Kurban Bayramı İçin Güvenlik Tedbirleri Açıklandı
04.06.2025 11:23  Güncelleme: 11:28
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İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı'nda alınacak tedbirleri açıkladı. 18 bin 380 asayiş, 4 bin 104 trafik ve 2 bin 784 motorize ekibin görev yapacağını belirtti. Ayrıca, sokaklarda kurban kesilmemesi ve çevre temizliği konusunda uyarılarda bulundu.

İstanbul Valisi Davut Gül, kurban bayramında alınan tedbirleri basın mensuplarıyla paylaştı. Vali Davut Gül, "İçişleri Bakanlığımızın koordinesinde Emniyetimiz ve Jandarmamıza bağlı 18 bin 380 asayiş, 4 bin 104 trafik, 2 bin 784 motorize ekibimizde bütün personelimiz görev yapacaktır" dedi.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde İstanbul'da alınan önlemler İstanbul Valisi Davut Gül, tarafından basın mensuplarıyla paylaşıldı. İstanbul Valisi Davut Gül'e, Vali Yardımcısı M. H. Nail Anlar, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel eşlik etti.

"Emniyetimiz ve Jandarmamıza bağlı 18 bin 380 asayiş, 4 bin 104 trafik, 2 bin 784 motorize ekibimizde bütün personelimiz görev yapacaktır"

İstanbul'da bayram süresince görev yapacak personel sayısını açıklayan Vali Gül, "İçişleri Bakanlığımızın koordinesinde emniyetimiz ve jandarmamıza bağlı 18 bin 380 asayiş, 4 bin 104 trafik, 2 bin 784 motorize ekibimizde bütün personelimiz görev yapacaktır. Ayrıca, İstanbul'un içerisinde ve çıkış noktalarında başta trafik tedbirleri olmak üzere elektronik denetleme sistemlerimiz, radarlarımız bayram süresince açık olmaya ve denetimler yapmaya devam edecek" dedi.

"Kurban Bayramı'nda görmek istemediğimiz görüntülerden biri de parklarda, bahçelerde sokaklarda kurbanların kesilmesi"

Sokaklarda kurban kesilmemesi gerektiğini söyleyen Vali Gül, "Bu vesileyle vatandaşlarımızdan trafik kurallarına titizlikle uymaları, gidecekleri yere bir an önce varmak için hız yapmamaları, sevinç ve neşe günleri olan bayramları matem ve yasa dönüştürmemeleri en büyük arzumuz. Trafik kazaları dışında, Kurban Bayramı'nda görmek istemediğimiz görüntülerden biri de parklarda, bahçelerde sokaklarda kurbanların kesilmesi. Belediyelerimiz, kurban kesim ve kurban satış yerlerini ilan etti. Tarım İl Müdürlüğümüz bu yerlerin denetimlerini yaptı, yapmaya devam ediyor. Dolayısıyla da hemşehrilerimizden sadece belirtilen yerlerde kurbanlarını kesmelerini istiyoruz" şeklinde konuştu.

" Marmara Denizi'ne atık dökme, kirletme olarak tespit edildiğinde cezalar iki misli olarak uygulanacak"

Marmara Denizi'ne çöp atanların cezalandırılacağını söyleyen Vali Davut Gül, " Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, zabıta, polis, jandarma ve Tarım Müdürlüğümüz personeli bu noktada kurallara uymayan, düzensiz kurban kesimleri yapan, atıklarını standartlara aykırı bertaraf eden, çevreyi kirleten kurum, işletme ve şahıslara gerekli cezai işlemleri yapacaklar. Bu cezalar; Marmara Denizi'ne atık dökme, kirletme olarak tespit edildiğinde iki misli olarak uygulanacak. Vatandaşlarımızdan ricamız: Kurbanlarını usulüne uygun kesmeleri, atıklarını usulüne uygun şekilde bertaraf etmeleri. Kurban vecibesini yerine getirirken çevreye, insanlara herhangi bir zarar vermemeleri" ifadelerini kullandı.

"Cankurtaranın olmadığı, denize girmenin yasak olduğu yerlerde denize girilmesi maalesef boğulmalara, üzücü sonuçlara yol açabiliyor"

Artan hava sıcaklıklarından bulanan vatandaşları denize girdikleri noktada cankurtaran olmadığında yüzmemeleri gerektiğini söyleyen Vali Gül, "Yine bayramlarda havaların ısınmasıyla en çok karşılaştığımız olaylardan biri vatandaşlarımızın plajların dışında, kontrolsüz yerlerde denize girmeleri. Cankurtaranın olmadığı, denize girmenin yasak olduğu yerlerde denize girilmesi maalesef boğulmalara, üzücü sonuçlara yol açabiliyor. Bu anlamda, özellikle çocuklarımıza sahip çıkalım. Bizler, bu konuda da ilgili kurum ve kuruluşlarımızla tedbirlerimizi aldık. Bayram süresince, Sahil Güvenlik Komutanlığımız 20 dalış timi, 35 kara timi, 5 yüzer unsur, 1 mobil radar, 1 helikopterde görev yapan toplam 473 personelle Çatalca - Şile ile Silivri - Tuzla sahil hatlarında, İstanbul Boğazı'nda görevinin başında olacak. Emniyetimizle birlikte gürültü kirliliği dahil gerekli kontrolleri yapacak" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Kurban Bayramı İçin Güvenlik Tedbirleri Açıklandı - Son Dakika

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