Fatma öğretmeni öldüren lise öğrencisi için tutuklama kararı

Hakimlik, şüphelinin "görevi başındaki memuru kasten öldürmek" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklanmasına hükmetti.

İstanbul 'da öğretmen Fatma Nur Çelik'i bıçaklayarak öldüren lise öğrencisi tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi F.S.B. (17), dün kadın öğretmenler Fatma Nur Çelik (44) ve Z.A. (52) ile öğrenci S.K'yi (15) bıçakla yaralamıştı.

F.S.B. polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaralı öğretmenlerden Çelik kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.