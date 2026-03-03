Fatma öğretmeni öldüren lise öğrencisi için tutuklama kararı - Son Dakika
Fatma öğretmeni öldüren lise öğrencisi için tutuklama kararı

03.03.2026 17:57  Güncelleme: 18:01
İstanbul Çekmeköy'de öğretmeni Fatma Nur Çelik'i bıçaklayarak öldüren, bir öğretmen ve bir öğrenciyi de yaralayan lise öğrencisi tutuklandı.

İstanbul'da öğretmen Fatma Nur Çelik'i bıçaklayarak öldüren lise öğrencisi tutuklandı.

FATMA ÖĞRETMENİ ÖLDÜREN ÖĞRENCİ TUTUKLANDI

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde öğretmen Fatma Nur Çelik'i bıçaklayarak öldüren lise öğrencisi F.S.B. emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü. Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli, tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelinin "görevi başındaki memuru kasten öldürmek" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklanmasına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi F.S.B. (17), dün kadın öğretmenler Fatma Nur Çelik (44) ve Z.A. (52) ile öğrenci S.K'yi (15) bıçakla yaralamıştı.

F.S.B. polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaralı öğretmenlerden Çelik kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Hayri Dere Hayri Dere:
    ibretlik bir ceza olsun hocaminda ellerinden öper Allah'tan rahmet dilerim 3 0 Yanıtla
  • Ali Akkaya Ali Akkaya:
    aaaa gerçektenmi 0 1 Yanıtla
  • Erhan Akyol Erhan Akyol:
    Buda tüvtürk vakadı gibi unutulur gider ölende öldüğüyle kalır yaşıda genç olduğundan bırakılır adalet yokki 0 0 Yanıtla
  • Süleyman AKIN Süleyman AKIN:
    Bir iki yıl içinde çıkartırlar. 0 0 Yanıtla
  • Bekir Canverdi Bekir Canverdi:
    böyle cinayetlere idam gelsin artık… 0 0 Yanıtla
17:06
İsrail’in vurduğu Tahran’dan dumanlar yükseliyor Yeni liderin seçileceği binayı vurdular
İsrail'in vurduğu Tahran'dan dumanlar yükseliyor! Yeni liderin seçileceği binayı vurdular
16:51
İran’dan İsrail’e yeni saldırı dalgası
İran'dan İsrail'e yeni saldırı dalgası
16:03
Savaşın en önemli kaybı Dev gemiyi batırdılar
Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar
15:36
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
15:34
İsrail, Tahran’ı bombalıyor Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
15:31
Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay
Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay
14:35
Fatma öğretmenin cenazesinde protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı
Fatma öğretmenin cenazesinde protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı
14:35
İran’ı bu kez füzeler değil deprem vurdu Bilim insanlarından endişe yaratan iddia
İran'ı bu kez füzeler değil deprem vurdu! Bilim insanlarından endişe yaratan iddia
14:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama
14:09
“İstismara uğradık“ diyen anne ve kızı ölü bulundu
"İstismara uğradık" diyen anne ve kızı ölü bulundu
13:44
ABD’nin Katar’daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
