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İstanbul'da PKK operasyonu: 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da PKK operasyonu: 11 şüpheli yakalandı

İstanbul'da PKK-KCK silahlı terör örgütünün Suriye uzantısına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gerçekleştirildi. Şüphelilerin örgütle irtibatlı olduğu ve işbirlikçi faaliyetlerde bulunduğu belirlendi. Operasyonun devam ettiği ve diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

26.12.2023 - 11:28,  Güncelleme: 11:28
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İstanbul'da PKK operasyonu: 11 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da PKK-KCK silahlı terör örgütünün Suriye uzantısına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/ YPG içerisinde silahlı olarak faaliyet gösteren, örgüte yapılan operasyonlarda elde edilen dijital materyallerde fotoğrafı tespit edilen ve örgütle irtibatlı olup işbirlikçi faaliyetlerde bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

11 şüpheli yakalandı

Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Başakşehir, Esenyurt, Esenler, Güngören, Küçükçekmece, Sultangazi ve Silivri'de toplam 17 adreste 17 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Öte yandan, yapılan aramalarda şüphelilere ait dijitallere el konulduğu öğrenildi.

İstanbul\'da PKK operasyonu: 11 şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da PKK operasyonu: 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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