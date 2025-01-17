İstanbul'da PKK'ya Operasyon: 15 Gözaltı - Son Dakika
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İstanbul'da PKK'ya Operasyon: 15 Gözaltı

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 15 PKK şüphelisi gözaltına alındı.

17.01.2025 20:30
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İstanbul merkezli 4 ilde PKK operasyonu: 15 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul merkezli 4 ilde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, örgütü güdümünde internet tabanlı yayın yapan bir medya kanalı içerisinde faaliyet gösteren, Esenyurt'ta bulunan düğün salonu içerisinde terör örgütüne yönelik sloganlar atarak propaganda yaptığı belirlenen kişiler ile geçmiş dönemde örgüt saflarında yer alan 15 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yeni bir çalışma yürüttü. Örgütün ideolojik yapılanmasına bağlı olarak terör örgütü güdümünde internet tabanlı yayın yapan bir medya kanalı içerisinde faaliyet gösteren, Esenyurt'ta bulunan düğün salonu içerisinde terör örgütüne yönelik sloganlar atarak propaganda yaptıkları belirlenen bazı kişiler ile geçmiş dönemde örgüt saflarında yer alan PKK mensuplarının yakalanması için bu sabah operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul'da 5 ilçede ve Diyarbakır, Van ile Mersin illerinde tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ise bir ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 19 mermi, yasaklı yayınlar, örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere TEM Şubeye götürüldü. Örgüt üyeleri hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da PKK'ya Operasyon: 15 Gözaltı - Son Dakika

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