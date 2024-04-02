İstanbul\'da PKK\'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı

Nusaybin'de Muhtarlık Kavgası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, muhtarlık kavgasında çıkan silahlı olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İki taraf arasında çıkan muhtarlık tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ancak bir kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.