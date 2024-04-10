İstanbul\'da Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri Açıklandı

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Ramazan Bayramı nedeniyle trafik tedbirleri kapsamında İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "13-14 Nisan tarihinde D100 Karayolu, O-7 Kuzey Marmara, O-3 TEM ve tüm bağlantı yollarına, Tır garajları, Gümrük Sahaları, Limanlar, Antrepolar gibi yerlerde bulunan ağır tonajlı ve yük taşıyan araçların çıkış yapmasına müsaade edilmeyecektir" ifadelerine yer verildi.

İstanbul Valiliği tarafından Ramazan Bayramı nedeniyle trafik tedbirleri kapsamında yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Ramazan Bayramı tatili ile Eğitim-Öğretim dönemi ara tatili sürecinde alınan tedbirler kapsamında; tatil günlerinin aynı döneme gelmesi ile birlikte vatandaşlarımızın 13- 14 Nisan 2024 tarihlerinde dönüş yapacağı göz önüne alındığında, trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve ölümlü/yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için; 13- 14 Nisan tarihinde D100 Karayolu, O-7 Kuzey Marmara, O-3 TEM ve tüm bağlantı yollarına, Tır garajları, Gümrük Sahaları, Limanlar, Antrepolar gibi yerlerde bulunan ağır tonajlı ve yük taşıyan araçların çıkış yapmasına müsaade edilmeyecektir. 14 Nisan 2024 Pazar günü saat 05.00'den itibaren 15 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar kamyon, tır, beton mikseri gibi ağır tonajlı araçların girişlerine müsaade edilmeyecektir" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL