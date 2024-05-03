İstanbul'da sahte pasaport, kimlik ve vize şebekesine operasyon: 4 gözaltı - Son Dakika
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İstanbul'da sahte pasaport, kimlik ve vize şebekesine operasyon: 4 gözaltı

İstanbul'da yapılan operasyonda, Türkiye'deki yabancı uyruklulara ve yurt dışında aranan kişilere sahte pasaport ve kimlik belgesi düzenleyip satan şebeke çökertildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda birçok sahte belge ve üretim malzemesi ele geçirildi.

03.05.2024 14:41
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İstanbul'da sahte pasaport, kimlik ve vize şebekesine operasyon: 4 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul'da düzenlenen operasyonda, Türkiye'deki yabancı uyruklulara ve yurt dışında firari olarak aranan kişilere para karşılığı sahte pasaport ve kimlik belgesi düzenleyip satan şebeke çökertildi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahtecilik faaliyetlerinin engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar çerçevesinde yeni bir şebeke tespit etti. Belgede sahtecilik şebekesinin yerli ve yabancı uyruklu kişilere, dolar ve euro biriminden, fahiş fiyatlarla sahte pasaport, kimlik, ehliyet, oturum kartı ve benzeri belgeler düzenlediği, bu belgelerin kargo aracılığı ile yurt içi ve yurt dışındaki alıcılarına gönderildiği saptandı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından yabancı uyruklu kişilerin oluşturduğu 4 kişilik şebekeye yönelik dün akşam İstanbul'un Avcılar ve Küçükçekmece ilçelerinde 3 farklı adrese özel harekat timlerinin de katıldığı eş zamanlı baskın düzenlendi.

Zincirleme operasyonlarda A.A.ve E.H.isimli yabancı uyruklu 4 şüpheli yakalandı. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, farklı ülkelere ait 16 bin 318 sahte pasaport, sahte kimlik kartları, sahte sürücü belgeleri, hava kara hudut kapısı sahte giriş çıkış silikon mühürleri, lazer kesim cihazı, NFC cihazı, kart basım makinesi, renkli yazıcı, lazer markalama kazıyıcı makinesi, pres makinesi, 250 gram altın, 5 bin euro ve 800 dolar para ile sahte belge üretiminde kullanılan birçok materyal ele geçirildi. Öte yandan, yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Ele geçirilen sahte pasaport ve çeşitli belgeler ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün avlusunda sergilendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da sahte pasaport, kimlik ve vize şebekesine operasyon: 4 gözaltı - Son Dakika

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