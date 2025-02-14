İstanbul'da suç çetelerine dev operasyon: Toplam 128 kişi gözaltında - Son Dakika
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İstanbul'da suç çetelerine dev operasyon: Toplam 128 kişi gözaltında

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İstanbul'da, çıkar amaçlı suç çetelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 128 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda silah, mermi ve çalıntı araç ele geçirildi. Emniyet müdürlüğü, suçla mücadeleye kararlılıkla devam edeceğini duyurdu.

14.02.2025 19:04
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yerel ve uluslararası alanda eylemlere karışan suç ağlarıyla bağlantılı kişilerin yakalanması için çalışma başlatmış, yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda operasyon için düğmeye basmıştı.

Yapılan çalışmalarda hakkında 'kırmızı bülten' ile aranan ve İtalya'da cezaevinde yatan çete elebaşı Barış Boyun'un öncülüğündeki suç örgütüyle uzun bir süre beraber hareket ettikleri ancak grup içi anlaşmazlıklardan dolayı ayrılan Rusya'da gözaltında olan Berat Can Gökdemir liderliğindeki 'Daltonlar' çetesine yönelik operasyon düzenlendi.

'CEPHANE' ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda İstanbul çapında 17 farklı olaya karıştıkları belirlenen, aralarında Barış Boyun'un çetesinin 2 avukatının da bulunduğu toplam 42 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda silah, mermi, çalıntı araç, çalıntı motosiklet, motosiklet kaskları ve balistik çelik yelek ele geçirildi.

Öte yandan 1-14 Şubat tarihleri arasında Çekmeköy, Sancaktepe, Kadıköy, Beykoz, Esenyurt, Sultangazi, Bağcılar, Beykoz, Ataşehir, Büyükçekmece, Pendik, Bahçelievler, Beyoğlu, Avcılar, Ataşehir, Ümraniye ilçelerinde sosyal medyada suç örgütlerinin propagandasını yapan kişilere de operasyon düzenlendi. Şubat ayı içerisinde 32 farklı eyleme karışan 86 şüpheli farklı operasyonlarda yakalanarak gözaltına alındı.

TOPLAM 128 KİŞİ GÖZALTINDA

Bu sabah ki operasyonla birlikte gözaltı sayısı 128'i buldu. Operasyonların tamamında adreslerde yapılan aramalarda 21 ruhsatsız tabanca, 2 AK-47 uzun namlulu silah, 2 otomatik tabanca, 1 av tüfeği, bin 207 çeşitli ebatlarda fişek, 27 şarjör ve tabanca mekanizması, 12 adet uyuşturucu hap bulundu. Ayrıca yine operasyonlarda; eylemlerde kullanılan çalıntı araç, çalıntı motosiklet, motosiklet kaskları ve balistik çelik yelek ele geçirildi.

54 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden işlemleri tamamlananlar adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilenlerden 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest kalırken 54 kişi tutuklandı. 67 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İstanbul\'da suç çetelerine dev operasyon: Toplam 128 kişi gözaltında
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da suç çetelerine dev operasyon: Toplam 128 kişi gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • caps lock:
    Ülke o kadar laçka olmuş ki. Topla topla bitmez. Cecot hapishanesi yapın bak o zaman ne oluyor. 14 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    ne kadar çete varmış ülkede topla topla bitmiyor arkadaş ya hepsi avantaci bunlar 12 0 Yanıtla
  • Nadir cankurt:
    bir suçlunun 3 den fazla suç kaydı olupta sokakta geziyorsa adalet aranmaz bizde oylama yapsan yüz kişiden 99 zu adalete güvenmiyor milletin başına bela olmaya devam edecekler yakında 8 0 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya:
    polis yakalar adliyeden ellerini kollarını sallayarak çıkarlar. Hapis yatacaklarda zaten kanunlar sağ olsun ağa paşa gibi polise jandarmaya dayılık yapar küfür eser dokunursa polise de jandarmaya da ceza keser. ülkeye CECOT gibi bir hapishane şart bu kadar net 5 0 Yanıtla
  • Chen Medya :
    Allah polisimize Askerimize zeval vermesin 0 0 Yanıtla
  • Murat Avci:
    önceki bakan emniyet müdürü valiler İstanbul'da ne yapmıslar topla topla bitmiyor geri mi sağlıyorlar 0 0 Yanıtla
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