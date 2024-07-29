İstanbul'da Uluslararası Suçlular Yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da Uluslararası Suçlular Yakalandı

İstanbul\'da Uluslararası Suçlular Yakalandı

İsveç tarafından çıkartılan İnterpol kırmızı bülteniyle 'Uyuşturucu Madde Ticareti, Kara Para Aklama, Doping ve Sahtecilik' suçlarından aranan Alexander Gustafsson, Karadağ tarağından çıkartılan İnterpol kırmızı bülteniyle 'Uyuşturucu Madde Ticareti ve Suç Örgütü Üyeliği' suçlarından aranan Dragan Pavlıcevıc ve İsveç tarafından çıkartılan Kırmızı Difüzyon Mesajıyla 'Kara Para Aklama ve Uyuşturucu' suçlarından aranan Alexandar Nedevskı, Bodrum'da düzenlenen 'Kuyu-13' operasyonuyla İstanbul'da yakalandı.

29.07.2024 08:05
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İnterpol kırmızı bülteniyle aranan 3 şüphelinin Türkiye'de yakalandığını duyurdu.

ALEXANDER GUSTAFSSON

"Kuyu-13" operasyonu kapsamında yurt genelinde güvenlik güçlerinin suç örgütlerine ve şüpheli şahıslara yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; Polonya Uyruklu "Aleksander Kawa" isimli sahte kimliği bulunan ve sahte Polonya pasaportuyla ülkemize giriş yaptığı tespit edilen "Alexander Gustafsson" İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yakalandı.

İnterpol kırmızı bültenle arıyordu! Uluslararası 3 suçlu Türkiye'de yakalandı

DRAGAN PAVLICEVIC

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; 23 Temmuz 2024 tarihinde Karadağ adli makamlarınca hakkında İnterpol Kırmızı Bülteni yayınlanan ve 28 Temmuz 2024 tarihinde İstanbul'un Avcılar ilçesinde yakalanan Dragan Pavlıcevıc'in; Karadağ, Kolombiya, Ekvador, Avustralya ve Hollanda'da suç örgütü üyeleriyle birlikte 1? ton 5?7?0? kg kokain sevkiyatı yaptığı ve diğer suç örgütü üyeleriyle birlikte ise yine Ekvador'dan temin ettiği 9?0?0? kg kokain sevkiyatını gerçekleştirdiği kırmızı bültende belirtildi.

ALEXANDAR NEDEVSKI

Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; Ülkemize "Besnik Lajqı" adına düzenlenmiş Kosova pasaportuyla giriş yaptığı tespit edilen "Alexandar Nedevskı" Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Uluslararası Suçlular Yakalandı - Son Dakika

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