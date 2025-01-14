İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Milyon Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Milyon Hap Ele Geçirildi

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İstanbul'da düzenlenen operasyonda 11 milyon 225 bin uyuşturucu hap ve 11 tacir yakalandı.

14.01.2025 12:14
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Sanayi "marangoz atölyesi" görüntüsünde uyuşturucu imalathanesi

11 milyon 225 bin uyuşturucu hapın ele geçirdiği operasyonun detayları gün yüzüne çıktı

Emniyette sergisi yapılan operasyonda 11 zehir taciri yakalanırken, titizlik ve gizlilik çerçevesinde yürütülen çalışmalarda geriye dönük 57 farklı güvenlik kamerasının 48'er saatlik görüntülerinin tek tek incelenerek imalathanelerin deşifre edildiği öğrenildi

İSTANBUL - İstanbul'da uyuşturucu ticaretini önlemek üzere yapılan baskınlarda ele geçirilen 11 milyon 225 bin uyuşturucu hap emniyette sergilendi. 11 zehir tacirinin yakalandığı ve 1 ton 275 kilogram katkı maddesine el konulan operasyon, sabah İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından duyurulmuştu.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu ticaretini önlemek için Başakşehir, Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinde yapılan üç ilçeyi kapsayan geniş çaplı operasyonlarda milyonlarca lira değerinde 11 milyon 225 bin uyuşturucu hap ele geçirilmiş, 3 imalathane ve 2 araca gerçekleştirilen baskınlarda 11 zehir taciri yakalanmıştı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sabah erken saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "NARKOKAPAN-7" operasyonunda; 11 milyon 225 bin adet uyuşturucu hap, 1 ton 275 kilo katkı maddesi ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu madde imalatçısı 11 şüpheli yakalandı" diyerek duyurmuştu.

57 farklı güvenlik kamerasından 48'er saatlik görüntüler didik didik incelendi

11 milyon 225 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiği Operasyonun, 9 Ocak'ta Ataşehir ilçesindeki bir adrese gerçekleştirilen ve 147 bin 770 adet sentetik ecza hapa el konulan soruşturmadan yola çıkılar yapıldığı belirtildi. Geçtiğimiz Perşembe günü polis tarafından yapılan o baskın sonrasında operasyonlar genişletilerek şüpheli tespit ve teminine yönelik çalışmalar derinleştirildi. Titizlik ve gizlilik çerçevesinde yürütülen çalışmalarda geriye dönük 57 farklı güvenlik kamerasının 48'er saatlik görüntüleri tek tek incelendi. Bu incelemelerin sonucunda bahse konu hapların Başakşehir ilçesindeki bir sanayi bölgesinde faaliyet gösteren işyerinde yasadışı olarak imal edilip piyasaya sürülmek üzere olduğu anlaşıldı.

Sanayide "marangoz atölyesi" görünümlü uyuşturucu imalathanesi

Tespit edilen adrese yönelik incelemede adresin bodrum ve giriş katının marangoz atölyesinde bulunan makineler, sunta plakalar, dolap, koltuk gibi malzemelerle dizayn edilip "marangoz atölyesi" izlenimi verildiği, üretim sırasında dikkat çekmemek adına işyerinde bulunan marangoz makinelerinin geç saatlere kadar çalıştırılarak hap basma makinelerinin seslerini gizledikleri belirlendi.

Öte yandan operasyonda ele geçirilen uyuşturucu hapların, son yıllarda tek seferde el konulan en yüksek miktarlardan biri olduğu öğrenildi.

Söz konusu uyuşturucu haplar ve imalatta kullanılan makineler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'teki Vatan Yerleşkesinde sergilendi.

Serginin yapıldığı alanda Narkotik Şube Müdürlüğü yetkililerini tebrik eden İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Son yolların en büyük uyuşturucu madde yakalamasının yapıldığını ifade eden Yıldız, "İstanbul'un huzuru, Türkiye'nin huzuru mantığıyla her sokakta her cadde de köşe başında biz varız biz olacağız. Zehir tacirlerine gençliğimizi, geleceğimizi kaptırmayacağız. Zeytinburnu, Başakşehir ve Fatih ilçelerinde yapılan operasyonda 11 milyon 225 bin uyuşturucu hap, 1 ton 375 kilogram katlı maddesi ve uyuşturucu, sentetik ecza yapımında kullanılmak üzere 6 adet hap basma makinesi ele geçirildi. Mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. İstanbul'un sokaklarında zehir tacirlerine müsaade etmeyeceğiz" şeklinde konuştu. Bu arada uyuşturucu şebekesini çökertmek için düzenlenen operasyonlar sonucunda yakalanan 11 kişinin emniyetteki sorguları devam ediyor.

İstanbul\'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Milyon Hap Ele Geçirildi
Kaynak: İHA

Operasyon, Güvenlik, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Milyon Hap Ele Geçirildi - Son Dakika

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