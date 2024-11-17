İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

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İstanbul'da düzenlenen operasyonda 5 sokak satıcısı yakalandı, çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

17.11.2024 11:09
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İstanbul'da uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına geniş çaplı operasyon: 5 şüpheli yakalandı

Adreslere düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 4 ilçede uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli yakalandı. Yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulandı, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Avcılar merkezli Bağcılar, Küçükçekmece, Esenyurt ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik 16 Kasım'da geniş çaplı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde bir grup şüpheli şahıs, narkotik madde ticareti yaptığı sırada suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 9 adet paketlenmiş halde 89.7 gram narkotik madde ile 10 bin 500 lira para ele geçirildi.

Adreslere düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

Ekiplerce 4 ilçede yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise, 2 kilo 960 gram uyuşturucu madde, 17 adet satışa hazır halde toplamda 270.47 gram uyuşturucu madde, 348 gram amfetamin katkı maddesi, 3 adet hassas terazi, 1 litre aseton, çok sayıda şeffaf poşet, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 5 adet 7.65 mm fişek ele geçirildi. Öte yandan operasyon sırasında yakalanan 5 şüpheliden 2'si emniyette ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulandı, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

İstanbul\'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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