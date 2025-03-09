İstanbul'da 4 işçi vinçten düştü - Son Dakika
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İstanbul'da 4 işçi vinçten düştü

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Bahçelievler'de vinç bakımı yapan 4 işçi, vinç sepetinin düşmesi sonucu yaralandı. İki işçinin durumunun ağır olduğu belirtilirken; polis ekipleri olayla ilgili inceleme yaptı.

09.03.2025 19:17  Güncelleme: 19:35
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İstanbul Bahçelievler'de 4 işçi, vinç bakımı yaptıkları sırada vinç sepetinden aşağı düştü. 2'si ağır olmak üzere 4 yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi'nde sokak üzerinde vinç bakımı yapan 4 işçi vincin üstünde bulunan sepete çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle vinç sepeti yamulurken, sepetteki işçiler aşağıya düştü.

4 İŞÇİ YARALANDI

Yaşanan kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İşçilerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri sokakta inceleme yaptı.

İstanbul\'da 4 işçi vinçten düştü
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da 4 işçi vinçten düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Alper Elma:
    o sepete 4 kişi çıkamaz en fazla 2 kişi çalışabilir yada üstünde durabilir, 4 kişi çıkmışsa zaten peşin kazaya davetiye cikarmislar 21 0 Yanıtla
  • HAKAN CEYRAN:
    1.SORU VİNÇ İN PERİYODİK BAKIMLARI YAPILMIŞ MI? 2.SORU 4 KİŞİ BİR SEPET İÇERİSİNDE NEREYE BAKIM YAPIYORLAR.? O SEPETİN İÇİNDE BAKIM YAPILACAK YER VARSA BUNU YERDE DE YAPABİLİRLER. İLLA O YÜKSEKLİĞE ÇIKIP BAKIM YAPACAKSAN İLAVE BİR SEPETLİ VİNÇ İLE BAKIM YAPABİLİRSİN. KENDİ SEPETİNDE YAPAMAZSIN. 3.SORU BU ADAMLARIN EMNİYET KEMERİ YOK MU.? BU İŞ SOKAK ARASINDA EGLENELİM DERKEN MANZARA BAKALIM DERKEN SONUCU KÖTÜ BİTMİŞ. BAKIM OLAYI HİKAYE. 3 0 Yanıtla
  • Muhammet Doganay:
    vinç zincirler kopmuş sepet çıkanlar emniyet kemeri giydirmemiş %100 operatör kusurlu! 3 0 Yanıtla
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