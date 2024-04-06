İstanbul'da Yabancı Uyruklu İş İnsanlarını Dolandıran Şebekeye Operasyon - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul'da Yabancı Uyruklu İş İnsanlarını Dolandıran Şebekeye Operasyon

İstanbul\'da Yabancı Uyruklu İş İnsanlarını Dolandıran Şebekeye Operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yabancı uyruklu iş insanlarını tehdit ederek dolandırdığı iddia edilen ve aralarında polis memurlarının da bulunduğu 6 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 2 polis adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 2 polis ise serbest kaldı. İddiaya göre, polis memurları iş insanlarını tehdit ve şantaj yaparak para istemişlerdi. Suçüstü yakalanan şüpheliler mahkemeye sevk edildi.

06.04.2024 18:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce yabancı uyruklu iş insanlarını tehdit ederek dolandırdığı iddia edilen ve aralarında polis memurlarının da olduğu 6 kişiye yönelik operasyon yapıldı. Gözaltına alınan 6 şüpheliden yabancı uyruklu 2 kişi tutuklanırken, olayda adı geçen 2 polis adli kontrol şartıyla serbest kalarak açığa alındı. Diğer 2 polis ise serbest bırakıldı.

İddiaya göre, 20 Şubat Salı günü polis memuru E.K. ile H.Ç. ellerinde hiçbir resmi yazı olmadan yabancı uyruklu iş insanı Adnan A.'nın Avcılar'da bulunan evine geldi. Eve gelen polis memurları E.K. ile H.Ç. kısa bir sorgudan sonra iş insanını evinden alıp götürdü. Polis memurlarının, gecenin bir vakti evinden aldığı iş insanı Adnan A.'yı tehdit ve şantaj yaparak para istedikleri öne sürüldü. 20 Mart Çarşamba günü ise yabancı uyruklu iş insanı Abdülkerim M., polis memurlarıyla iş birliği içerisinde olduğu öne sürülen yabancı uyruklu Hussam S. tarafından arandı. Whatsapp'tan aramayı gerçekleştiren Hussam S. iş insanına, hakkında çok önemli bir dosya olduğunu, yarın iş yerine polis memurlarının geleceğini ve iş yerine gitmemesi gerektiğini söyledi. Ardından polis memuru E.K., H.Ç., O. A. ve M.K, Abdülkerim M.'ye ait Esenyurt'ta bulunan iş yerine geldi. Şüpheliler, Abdülkerim M.'yi iş yerinde bulamayınca bir süre sonra oradan ayrıldı. Konuyu, daha önce benzer bir olay yaşayan arkadaşı Adnan A. ile paylaşan Abdülkerim M. avukata danışmaya karar verdi. Avukatı Feyzi Sunar ile savcılığa giden Abdülkerim M. suç duyurusunda bulundu.

Suçüstü yakalandı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğünce konuyla ilgili inceleme başlatıldı. Bu esnada, Hussam S., ikinci kez aradığı Abdülkerim M.'ye polislerin dosyayı kapatmak için 50 bin dolar istediklerini fakat kendisinin polisleri 20-30 bin dolar karşılığında ikna edebileceğini söyleyerek Esenyurt'ta buluşmak istedi. Abdülkerim A. 23 Mart Cumartesi günü akşam saatlerinde parayı teslim etmek üzere belirlenen adrese geldi. Buluşma yerine Habib K. ile Hussam S. siyah bir otomobille, polis memuru E.K ile H.Ç. ise beyaz bir otomobille geldi. Buluşmada, Abdülkerim M. seri numaraları kayıtlı 20 bin doları teslim ettiği Hussam S. polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Olayla ilgili yapılan soruşturmada kısa sürede şüpheli polis memurları E.K., H.Ç., O. A., M.K ile Habib K. yakalanarak gözaltına alındı.

Mahkemeye sevk edilen yabancı uyruklu Habib K. ile Hussam S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis memuru E.K. ile H.Ç. de yurtdışı yasağı ve adli kontrol şartıyla açığa alınarak serbest bırakıldı. Polis memuru O.A. ile M.K ise serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Gözaltı, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Yabancı Uyruklu İş İnsanlarını Dolandıran Şebekeye Operasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Marmaris'te 14 yaşındaki kız çocuğuna şiddet iddiası
    19:39 Marmaris'te 14 yaşındaki kız çocuğuna şiddet iddiası

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Barış Kocabay, 5 yıl evli kalıp ayrıldığı eşi K.Ö'den 14 yaşındaki kız çocuklarına şiddet uyguladığı iddiası ile şikayetçi oldu. Kocabay, yaşanan olayı anlatarak hukuki süreci başlattığını belirtti. Şiddet gören kızını kendi evine getiren Kocabay, çocuklarının velayetini almak için mücadele edeceğini ifade etti. Şiddet uyguladığı iddia edilen anne ve erkek arkadaşı ise gözaltına alındı.

  • Emniyet Helikopteri Fethiye-Antalya Karayolunda Trafik Denetimleri Yaptı
    19:22 Emniyet Helikopteri Fethiye-Antalya Karayolunda Trafik Denetimleri Yaptı

    Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı tarafından görevlendirilen helikopter, Fethiye-Antalya Karayolu'nda trafik denetimlerini sürdürdü. Helikopter, Muğla ve turistik ilçelerinde kural ihlali yapan sürücüleri tespit ederek kara ekiplerine bildirdi. Yapılan kontrollerde 2 kırmızı ışık ihlali ve 3 motosiklet sürücüsüne kask takmama gibi ihlaller tespit edildi.

  • Niğde'de Otomobil Üst Geçitten Düştü, Sürücü Yaralandı
    19:19 Niğde'de Otomobil Üst Geçitten Düştü, Sürücü Yaralandı

    Niğde'de İlhanlı Mahallesi'nde bulunan Özel İdare Üst Geçidi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil üst geçitten aşağı düştü. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

  • Eskişehir'de Yangın Sonrası Evde Oturan Anne Yardım Bekliyor
    19:04 Eskişehir'de Yangın Sonrası Evde Oturan Anne Yardım Bekliyor

    Eskişehir'de evinde çıkan yangın sonucunda mutfağı kullanılamaz hale gelen Ayşe Kaya, maddi imkansızlıklar nedeniyle çocuklarıyla evde oturmaya devam ediyor. Yangının buzdolabının patlaması sonucu çıktığı tahmin edilirken, Kaya, evinin tamiratı için yardım talep ediyor.

  • Ünlü oyuncu Nuri Alço hastaneye kaldırıldı
    18:48 Ünlü oyuncu Nuri Alço hastaneye kaldırıldı

    Türk sinemasının efsane isimlerinden olan Nuri Alço, Eskişehir'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören usta oyuncunun bilinci kapalı. Alço'nun eşi, ilaçlarını ihmal ettiğini söyledi. Nuri Alço, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olarak biliniyor.


18:48 Ünlü oyuncu Nuri Alço hastaneye kaldırıldı Ünlü oyuncu Nuri Alço hastaneye kaldırıldı
17:57 CHP’de Esenyurt krizi Belediye Başkanı seçilen Ahmet Özer, eski yönetimi eleştirdi: Boş kasa ile devraldık CHP'de Esenyurt krizi! Belediye Başkanı seçilen Ahmet Özer, eski yönetimi eleştirdi: Boş kasa ile devraldık
16:13 YSK, Van kararının gerekçesini açıkladı: Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi’nin son kararı yok hükmündedir YSK, Van kararının gerekçesini açıkladı: Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'nin son kararı yok hükmündedir
15:45 3 partinin kıyasıya yarıştığı Kütahya’da oylar yeniden sayılacak 3 partinin kıyasıya yarıştığı Kütahya'da oylar yeniden sayılacak
14:59 3 kişilik aileyi katleden şüpheli, öldürdüğü kadının alyansını kuyumcuya satarken görüntülendi 3 kişilik aileyi katleden şüpheli, öldürdüğü kadının alyansını kuyumcuya satarken görüntülendi
17:12 Almanya’da polisler pantolonları çıkararak üniforma tedarik sorununa tepki gösterdi Almanya'da polisler pantolonları çıkararak üniforma tedarik sorununa tepki gösterdi
17:04 Ankara’da atıl haldeki kanepenin altında, 6 yavru kedi kesilmiş halde bulundu Ankara'da atıl haldeki kanepenin altında, 6 yavru kedi kesilmiş halde bulundu
16:05 Anadolu Otoyolu’nda 9 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı Anadolu Otoyolu'nda 9 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı
14:57 Hatay’da seçim sonuçlarıyla ilgili mazbata krizi yaşanıyor Hatay'da seçim sonuçlarıyla ilgili mazbata krizi yaşanıyor
13:49 Ölümüne Eylem Tok’un oğlu sebep olmuştu Oğuz Murat Aci’nin acılı eşi, mezarı başında gözyaşlarına boğuldu Ölümüne Eylem Tok'un oğlu sebep olmuştu! Oğuz Murat Aci'nin acılı eşi, mezarı başında gözyaşlarına boğuldu
13:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 4 il için özel talimat: Buralara ayrı çalışın, sorumluları tespit edin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 il için özel talimat: Buralara ayrı çalışın, sorumluları tespit edin
13:12 Ailelerin evlenmelerine karşı çıktığı kuzenler yaşamlarına son verdi Ailelerin evlenmelerine karşı çıktığı kuzenler yaşamlarına son verdi
12:59 Meryem Uzerli, hayranıyla yediği yemekten 4 milyon TL kazandı Meryem Uzerli, hayranıyla yediği yemekten 4 milyon TL kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2024 19:53:01. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da Yabancı Uyruklu İş İnsanlarını Dolandıran Şebekeye Operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement