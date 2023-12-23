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İstanbul'dan İnegöl'e Kokain Sevkiyatı Yapan 2 Tacir Yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'dan İnegöl'e Kokain Sevkiyatı Yapan 2 Tacir Yakalandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan İnegöl'e uyuşturucu sevkiyatı yapan şahısları yakaladı. İnegöl girişinde durdurulan araçta yapılan aramada 80 gram kokain ele geçirildi ve şüpheliler gözaltına alındı.

İstanbul\'dan İnegöl\'e Kokain Sevkiyatı Yapan 2 Tacir Yakalandı
23.12.2023 - 14:14,
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İstanbul'dan özel araçla İnegöl'e kokain sevkiyatı yapan 2 tacir, polis ekiplerince yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan İnegöl'e uyuşturucu sevkiyatı yapan şahıslar olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, aracı İnegöl girişinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 80 gram kokain ele geçirildi. Şüpheliler S.A. ve M.Ü. ekiplerce gözaltına alındı. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'dan İnegöl'e Kokain Sevkiyatı Yapan 2 Tacir Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'dan İnegöl'e Kokain Sevkiyatı Yapan 2 Tacir Yakalandı - Son Dakika
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