İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Bağcılar'da asayiş uygulamasına katıldı - Son Dakika
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İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Bağcılar'da asayiş uygulamasına katıldı

İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Bağcılar\'da asayiş uygulamasına katıldı

İstanbul Bağcılar'da polis ekiplerince genel güvenlik ve asayiş uygulaması yapıldı.

11.12.2024 22:57
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İstanbul Bağcılar'da polis ekiplerince genel güvenlik ve asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamaya İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce Önleyici Hizmetler, Narkotik, Çevik Kuvvet, Güven Timleri, Özel Harekat, Organize, Göçmen, Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ve Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün katılımıyla denetim yapıldı. Bağcılar'da suçla mücadele kapsamında, işlenen suçların faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik 'Genel Güvenlik ve Asayiş Uygulaması'na İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı. Uygulamalarda şüpheli görülen araçlar durdurulurken, şahısların üstleri aranarak Genel Bilgi Taraması(GBT) yapıldı.

Denetim sırasında basın mensuplarına konuşan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "İstanbul'un huzuru, Türkiye'nin huzurudur' şiarıyla bugün de Bağcılar ilçemizde teşkilat mensubu arkadaşlarımızla sahadayız. İstanbul halkımızın huzur ve güvenliği için kamu düzenini korumak için suç ve suçlarla mücadelede kararlılığımızı göstermek için sahalardayız. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz, Bağcılar ilçemizde Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ekipleri ile koordineli bir şekilde zehir tacirlerine karşı, suç çetelerine, sokak çetelerine karşı mücadelemizi yapıyoruz. Tabi bununla beraber özellikle yasadışı kumar gibi ailelerin dağılmasına neden olan alın terini sömüren ekonomik ve sosyal anlamda toplumu tehdit eden kumarla da mücadelemiz devam edecektir. Bu konuda yasadışı kumar oynatan mekanlara yasadışı sitelere karşı da burdan aynı kararlılıkla mücadelemizi artıracağımızı ifade etmek istiyorum. Daha güvenli bir şehir için, daha güvenli bir İstanbul için bu uygulamalarımız devam edecek. Tabi bu arada 10 Aralık 2016 tarihinde şehit olan 46 şehidimizi de rahmet ve minnetle anmak istiyorum. 11 Aralık 2018de şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi kardeşimizin de bugün yıl dönümü. Onu da rahmet ve minnetle anıyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Bağcılar'da asayiş uygulamasına katıldı - Son Dakika

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