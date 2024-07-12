İstanbul Havalimanı Yolunda Kaza: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı Yolunda Kaza: Genç Hayatını Kaybetti

İstanbul Havalimanı yolunda seyir halinde olan 20 yaşındaki bir genç, bariyerlere çarparak takla attı. Kullanılamaz hale gelen araçtan fırlayan genç, hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Gençin emniyet kemeri takmadığı ve süratli seyrettiği iddia ediliyor. Olayın ardından polis ekipleri inceleme yaparken, kaza nedeniyle kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Genç, memleketi olan Hakkari Yüksekova'da toprağa verilecek.

12.07.2024 09:51
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İstanbul Havalimanı yolunda otomobille seyreden 20 yaşındaki genç, bariyerlere çarpıp takla attı. Kullanılamaz hale gelen aracın camından fırlayan genç, kaldırıldığı hastaneye hayatını kaybetti. Gencin emniyet kemeri takmadığı ve işe yetişmek için süratli seyrettiği iddia edildi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Eyüpsultan Göktürk- Yassıören yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı İstanbul Havalimanına gitmek için 34 ED 7816 plakalı otomobille seyreden Tamer Bilici (20), kara yolunda bariyerlere çarpıp direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç takla atarak kullanılmaz hale gelirken, emniyet kemeri takılı olmadığı öğrenilen genç ön camdan yola fırladı.

Camdan yola fırladı

Ağır şekilde yaralanan genç, çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İşe yetişmek için süratli gittiği iddiası

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Kullanılamaz hale gelen araç ise trafik çekicisi yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü. Gencin işe yetişmek için süratli gittiği iddia edildi. Kaza nedeniyle kara yolunda ise uzun araç kuyrukları oluştu.

Memleketinde toprağa verilecek

Öte yandan, Bahçelievler'deki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırılan genç, otopsi işlemleri sonrasında ailesine teslim edildi. Gencin cenazesinin memleketi olan Hakkari Yüksekova'da toprağa verileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Havalimanı Yolunda Kaza: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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