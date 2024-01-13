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İstanbul İtfaiyesi'nde Rüşvet Skandalı: 170 Olay Tespit Edildi - Son Dakika
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İstanbul İtfaiyesi'nde Rüşvet Skandalı: 170 Olay Tespit Edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndaki bazı memurların rüşvete karıştıkları iddiasıyla başlatılan soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında 170 rüşvet olayı tespit edilirken, aralarında itfaiye erleri, İBB sağlık teknisyeni ve bazı firma sahiplerinin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. İtfaiye teşkilatı görevlilerinin ruhsat belgesi karşılığında rüşvet aldıkları ve Neşe Erberk Kişisel Yetenek Geliştirme Merkezi adlı kuruluştan da rüşvet aldıkları belirlendi. Soruşturma devam ediyor.

İstanbul İtfaiyesi\'nde Rüşvet Skandalı: 170 Olay Tespit Edildi
13.01.2024 - 10:10,
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanlığı'ndaki bazı memurların rüşvete karıştıkları iddiası ile başlatılan soruşturmada yeni ayrıntılara ulaşıldı. İlk tespitlere göre 170 rüşvet olayının gerçekleştiği soruşturmada biri emekli toplam 4 itfaiye eri, bir İBB sağlık teknisyeni ve 13 sivil yakalanırken, rüşvet alınan firmalar arasında Neşe Erberk Kişisel Yetenek Geliştirme Merkezi de bulunuyor.

Alınan bilgiye göre, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye bağlı İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren bazı itfaiye erlerinin örgütlü rüşvet suçuna karıştıkları iddiasıyla soruşturma başlatmış, savcının talimatıyla harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi görevlileri dün İstanbul ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Zincirleme rüşvet çarkında yer alan aralarında itfaiye erleri, İBB sağlık teknisyeni ile bazı firma sahibi kişilerin de bulunduğu 20 şüphelinin 18'i iki ilde düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Biri emekli toplam 4 itfaiye eri, bir İBB sağlık teknisyeni ve 13 sivilin yakalandığı soruşturmaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İBB'ye bağlı itfaiye teşkilatı görevlilerinin, iş yeri açarken temin edilmesi gereken ruhsat belgesini başvuru yapan firmanın potansiyeline göre fiyat biçtikleri, mali kapasitesi yüksek şirkete 100 bin liradan kapı açtıkları, mali yapısı zayıf durumda olan kuruluşlara ise 20 bin liraya kadar rüşvet indirimine gittikleri belirlendi. Şu ana kadar 170 rüşvet işlemi tespit edilen soruşturmada, kendilerine "tehlikeli", "özel ekip" gibi isimler verdikleri belirlenen şüphelilerin, kamuoyu tarafından yakından tanınan Neşe Erberk Kişisel Yetenek Geliştirme Merkezi adlı kuruluştan da rüşvet aldıkları ortaya çıktı.

Organize rüşvet iddiaları ile ilgili başlatılan soruşturmada, el konulan dijital materyallerin çözülmesi bekleniyor. Operasyon kapsamında firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, deşifre edilecek materyallere göre, yeni bilgi ve belgeler ışığında operasyonun genişleyebileceği ifade ediliyor.

Operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde örgütlü rüşvet suçuna yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalarda ekipler, İBB'ye bağlı itfaiye teşkilatı görevlilerinin iş yeri açarken temin edilmesi gereken ruhsat belgesi karşılığında vatandaşlardan 45 bin lira rüşvet istediğini belirledi.

Talep edilen rüşvet parasının temini için kişilerin yangın söndürme sistemleri satan sivil birine yönlendirildiğini ve verilen paraya karşılık hiçbir ürünün satılmadığını ortaya çıkaran ekipler, rüşvet veren kişilerin dosyalarının imzalandığını, vermeyenlerin usule uygun olsa dahi işlerini aksatarak zorlandıklarını da tespit etti.

Rüşvet alan itfaiyecilerin İBB'de memur olan başka bir görevliye rüşvet verdikleri, düzenli ödeme karşılığında kurum şifresini aylık kiraladıkları, rüşvet aldıkları işyeri sahiplerinin evrak aşamalarını bu sistem üzerinden takip ettikleri ve örgütsel hareketle kendilerine "tehlikeli", "özel ekip" gibi isimler verdikleri de belirlendi.

Tespitlere göre, sözde ekibe katılmak isteyenlerin durumu için itfaiyecilerin kendi aralarında görüşmeler gerçekleştirdiği, amir konumunda olan şüphelinin bazı rüşvet eylemlerinde çıkan sorunlar sebebiyle ast pozisyondaki şüphelileri azarladığı da anlaşıldı.

Emniyet ekiplerince yapılan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte kimlik ve adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için dün İstanbul ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Zincirleme baskınlarda, biri emekli 4 İBB itfaiye eri ile bir İBB sağlık teknisyeninin de aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. İki şüphelinin ise firari durumda olduğu açıklandı.

Yakalanan zanlıların Mali Şubedeki ifade işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul İtfaiyesi'nde Rüşvet Skandalı: 170 Olay Tespit Edildi - Son Dakika


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