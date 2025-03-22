İstanbul Valisi Davut Gül: Hem maşalar hem kuklalar hesap verecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan "yolsuzluk" ve "terör" soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil çok sayıda kişinin gözaltına alınmasının ardından birçok kentte protesto gösterileri başladı. İstanbul Valisi Davut Gül, eylemlere ilişkin resmi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"HEM MAŞALAR HEM KUKLALAR HESAP VERECEK"

Vali Gül, "Vatandaşlarımızı kışkırtıp güvenlik güçlerimizle çatıştıran provokatörler ve onlara alet olanlar açık bir suç işlemektedir. Güvenlik kuvvetlerimiz, hemşehrilerimizin huzuru için gerekli durumlarda, gereken ölçüde müdahalede bulunmaktadır. Bu kirli tezgâha asla geçit yok! Hem maşalar hem kuklalar yargı önünde hesap verecek" dedi.

343 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün gece İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Çanakkale, Eskişehir, Konya ve Edirne'de meydana gelen eylemlerde 343 şüpheli yakalandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması ile ilgili dün gece İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Çanakkale, Eskişehir, Konya ve Edirne'de meydana gelen eylemlerde 343 şüpheli yakalandı! Toplumsal düzeni bozmaya, milletimizin huzurunu ve güvenliğini tehdit etmeye, kargaşa ve provokasyon peşinde koşanlara asla fırsat verilmeyecek, kesinlikle göz yumulmayacaktır! Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan polislerimiz gece gündüz demeden görevlerinin başındalar."