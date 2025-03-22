İstanbul Valisi Davut Gül: Hem maşalar hem kuklalar hesap verecek - Son Dakika
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İstanbul Valisi Davut Gül: Hem maşalar hem kuklalar hesap verecek

İstanbul Valisi Davut Gül: Hem maşalar hem kuklalar hesap verecek

İstanbul Valisi Davut Gül, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolara ilişkin, "Bu kirli tezgaha asla geçit yok! Hem maşalar hem kuklalar yargı önünde hesap verecek" dedi.

22.03.2025 15:03
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan "yolsuzluk" ve "terör" soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil çok sayıda kişinin gözaltına alınmasının ardından birçok kentte protesto gösterileri başladı. İstanbul Valisi Davut Gül, eylemlere ilişkin resmi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"HEM MAŞALAR HEM KUKLALAR HESAP VERECEK"

Vali Gül, "Vatandaşlarımızı kışkırtıp güvenlik güçlerimizle çatıştıran provokatörler ve onlara alet olanlar açık bir suç işlemektedir. Güvenlik kuvvetlerimiz, hemşehrilerimizin huzuru için gerekli durumlarda, gereken ölçüde müdahalede bulunmaktadır. Bu kirli tezgâha asla geçit yok! Hem maşalar hem kuklalar yargı önünde hesap verecek" dedi.

343 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün gece İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Çanakkale, Eskişehir, Konya ve Edirne'de meydana gelen eylemlerde 343 şüpheli yakalandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması ile ilgili dün gece İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Çanakkale, Eskişehir, Konya ve Edirne'de meydana gelen eylemlerde 343 şüpheli yakalandı! Toplumsal düzeni bozmaya, milletimizin huzurunu ve güvenliğini tehdit etmeye, kargaşa ve provokasyon peşinde koşanlara asla fırsat verilmeyecek, kesinlikle göz yumulmayacaktır! Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan polislerimiz gece gündüz demeden görevlerinin başındalar."

Ekrem İmamoğlu, Davut Gül, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Yargı, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Valisi Davut Gül: Hem maşalar hem kuklalar hesap verecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • 032725:
    Kukla da sensin maşa da sensin.Bu halk keyfinden sokağa inmwdi, 138 115 Yanıtla
    Davut Kochan:
    Ekrem İmamoğlunin çocuğu nerde neden dışarı ya cikmiyorda gariban insanları maşa olarak kullanıyorsunuz. CHP'li vekillerin çocukları neden dışarı çıkmıyor cvp versene sen neden dışarı çıkmıyor Sun 0 1
    Abdullah K:
    Fake hesapla yazmak nasıl duygu velet ?? erkeksen orijinal hesabından yazsana senin yorumunu paylaşan son dakika yetkilisini de ayrıca şikayet edicem. 0 1
  • Mahşerin atlısı:
    maşa yok kukla yok halkı tehdit etmeyi bırakın bu ülkenin adı kuzey Kore değil cumhuriyetle yönetilen Türkiye dir 121 89 Yanıtla
  • Idris altınöz:
    kuklalarin kim olduğu artık biliyoruz 115 60 Yanıtla
  • 205622:
    sen kimin valisisin 102 66 Yanıtla
  • eren bilal:
    İstanbul valisinin kimin kuklası ve maşası olduğu çok açık ortadadır. 91 64 Yanıtla
  • Hakan1421:
    Rabbim türk polisini türk askerini korusun 122 12 Yanıtla
  • Mehmet Topuz:
    anayasal hakkını kullanan bir halka hickimse ne kukla ne maşa diyebilir .değil vali cumhur baskani bile olsan diyemezsin millet anayasal hakkını kullanıp yürüyor . 81 43 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    firsat bilip kasitli sekilde orada olan marjinal orgut uyeleri vs icin taviz verilmesin bence. ha su hesap kismi dersek siraya girilsin cidden birikti artik, hesap zamani da sandikla.. millet iradesi zamani.. derhal erken secim. 59 22 Yanıtla
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