Trendeki yolcuları rehin alan saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü

İsviçre'de bir trende 15 kişiyi yaklaşık 4 saat boyunca rehin alan baltalı ve bıçaklı saldırgan, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Olayın terörle bağlantılı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Jura-Nord Vaudois bölgesindeki Essert-sous-Champvent kasabasında bıçaklı ve baltalı İran uyruklu saldırgan, akşam saatlerinde bir trende 15 kişiyi rehin aldı.
Trendeki yolcuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, treni durdurup bölgeyi giriş çıkışlara kapatarak güvenlik önlemleri aldı.
Yaklaşık 60 polis, saldırganla tercüman aracılığıyla yapılan müzakerenin sonuç vermemesi üzerine trene baskın düzenledi.
Polis tarafından yapılan açıklamada, 32 yaşındaki sığınmacının baskın sırasında vurularak öldürüldüğü, yaklaşık 4 saat rehin tutulan yolcuların ise yara almadan kurtarıldığı ifade edildi.
Olayın terörle bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmezken, bölge savcılığı tarafından yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
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