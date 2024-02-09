Trendeki yolcuları rehin alan saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Trendeki yolcuları rehin alan saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü

İsviçre'nin Jura-Nord Vaudois bölgesindeki Essert-sous-Champvent kasabasında bir trende bıçaklı ve baltalı saldırgan tarafından rehin alınan 15 kişi, polis tarafından yapılan baskın sonucunda kurtarıldı. Saldırgan ise vurularak öldürüldü. Olayın terörle bağlantılı olup olmadığı soruşturma başlatılarak araştırılıyor.

09.02.2024 15:17  Güncelleme: 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsviçre'de bir trende 15 kişiyi yaklaşık 4 saat boyunca rehin alan baltalı ve bıçaklı saldırgan, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Olayın terörle bağlantılı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

BIÇAK VE BALTAYLA 15 KİŞİYİ REHİN ALDI

Jura-Nord Vaudois bölgesindeki Essert-sous-Champvent kasabasında bıçaklı ve baltalı İran uyruklu saldırgan, akşam saatlerinde bir trende 15 kişiyi rehin aldı.

Trendeki yolcuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, treni durdurup bölgeyi giriş çıkışlara kapatarak güvenlik önlemleri aldı.

Trendeki yolcuları rehin alan saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü

MÜZAKERE OLMAYINCA BASKIN YAPILDI

Yaklaşık 60 polis, saldırganla tercüman aracılığıyla yapılan müzakerenin sonuç vermemesi üzerine trene baskın düzenledi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, 32 yaşındaki sığınmacının baskın sırasında vurularak öldürüldüğü, yaklaşık 4 saat rehin tutulan yolcuların ise yara almadan kurtarıldığı ifade edildi.

TERÖR BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

Olayın terörle bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmezken, bölge savcılığı tarafından yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Trendeki yolcuları rehin alan saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü
Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

İsviçre, Güvenlik, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Trendeki yolcuları rehin alan saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2024 18:15:26. #1.13#
SON DAKİKA: Trendeki yolcuları rehin alan saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement