Trendeki yolcuları rehin alan saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü

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İsviçre'de bir trende 15 kişiyi yaklaşık 4 saat boyunca rehin alan baltalı ve bıçaklı saldırgan, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Olayın terörle bağlantılı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

BIÇAK VE BALTAYLA 15 KİŞİYİ REHİN ALDI

Jura-Nord Vaudois bölgesindeki Essert-sous-Champvent kasabasında bıçaklı ve baltalı İran uyruklu saldırgan, akşam saatlerinde bir trende 15 kişiyi rehin aldı.

Trendeki yolcuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, treni durdurup bölgeyi giriş çıkışlara kapatarak güvenlik önlemleri aldı.

MÜZAKERE OLMAYINCA BASKIN YAPILDI

Yaklaşık 60 polis, saldırganla tercüman aracılığıyla yapılan müzakerenin sonuç vermemesi üzerine trene baskın düzenledi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, 32 yaşındaki sığınmacının baskın sırasında vurularak öldürüldüğü, yaklaşık 4 saat rehin tutulan yolcuların ise yara almadan kurtarıldığı ifade edildi.

TERÖR BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

Olayın terörle bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmezken, bölge savcılığı tarafından yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.