İtalya'dan UNIFIL Üssüne Saldırıya Tepki

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İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nde (UNIFIL) görev yapan İtalyan birliğinin üssüne patlamamış top mermisinin isabet ettiğini bildirdi.

İsrail'in Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nde (UNIFIL) yönelik saldırıları devam ediyor. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani yaptığı açıklamada, UNIFIL'de görev yapan İtalyan birliğinin üssüne patlamamış top mermisinin isabet ettiğini bildirdi.

İtalya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tajani'nin İsrailli mevkidaşı Gideon Saar ile görüştüğü ve İsrail'in UNIFIL personeline ve altyapısına yönelik saldırılarını protesto ettiği belirtildi. Tajani UNIFIL'deki askerlerin güvenliğinin sağlanması gerektiğini ve saldırıların "kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

UNIFIL ise, barış gücü askerlerine yönelik kasıtlı saldırıların insani yasaların ağır bir ihlali olduğunu ifade etti. - BEYRUT