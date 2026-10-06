MASAK incelemesi Bayraklı soruşturmasını derinleştirdi: Eski Başkan Sandal\'ın oğlunun hesabına da para aktarılmış

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bayraklı Belediyesine yönelik düzenlenen operasyondan çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Önceki dönem Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın da gözaltına alındığı, MASAK ve Sayıştay raporlarıyla derinleştirilen soruşturmada, 20 milyon lirayı aşan kamu zararı ile rüşvet ağının uzandığı siyasiler, bürokratlar ve aile üyeleri tek tek deşifre edildi.

Bayraklı Belediyesi'nin önceki dönem yönetimine ve belediye iştiraki BAYBEL AŞ'ye yönelik yürütülen dev operasyonun ayrıntıları netleşti. Önceki dönem Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın da aralarında bulunduğu 48 kişi hakkında gözaltı kararı verilen soruşturmada; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Rüşvet' ve 'İhaleye fesat karıştırmak' suçlamaları yöneltildi.

SAYIŞTAY VE MÜLKİYE MÜFETTİŞLERİ RAPORLADI

Soruşturmanın temel dayanağını, Sayıştay müfettişlerinin 3 Ocak 2025 tarihinde BAYBEL AŞ'ye yönelik gerçekleştirdiği mali denetimler ve İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu raporları oluşturdu. İncelemelerde, 2024 yılında gerçekleştirilen bazı ihale ve doğrudan teminlerde ciddi usulsüzlükler yapıldığı, mal ve hizmet alımlarında mükerrer faturalar düzenlenerek fahiş ödemelere imza atıldığı tespit edildi. Özellikle dönemin Özel Kalem Müdürü ve BAYBEL AŞ Yönetim Kurulu Başkanı B.U.'nun sorumluluğundaki harcamaların bilirkişi raporlarıyla da teyit edilmesi üzerine soruşturma derinleştirildi.

PARALARIN BİR KISMI ESKİ BAŞKANIN OĞLUNA GİTMİŞ

Operasyonun en dikkat çekici kısımlarından birini ise Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) tespit ettiği para trafiği oluşturdu. İncelemelere göre, ihalelerde ve doğrudan teminlerde teklif veren firmaların birbiriyle bağlantılı olduğu, bazı hizmetlerin yalnızca kağıt üzerinde yapılmış gibi gösterildiği tespit edildi. MASAK hesap hareketleri üzerinden yapılan incelemelerde, firmalara yapılan hak ediş ödemelerinin daha sonra şirketler arasında paylaştırıldığı belirlendi. Ayrıca BAYBEL AŞ tarafından firmalara aktarılan paraların bir kısmının eski BAYBEL Yönetim Kurulu Başkanı B.U., kardeşi H.U. ve önceki dönem Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın oğlu Yağız Sandal'ın şahsi hesaplarına aktarıldığı belgelendi. Savcılık, Serdar Sandal'ın liderliğini yaptığı değerlendirilen bu yapının, emir-komuta zinciri içerisinde ve süreklilik arz edecek şekilde hareket ettiğini vurguladı.

4,6 MİLYON LİRALIK RÜŞVET TRAFİĞİ

Mali uzmanların raporlarına göre, 2023-2024 yıllarını kapsayan usulsüz iş ve işlemler neticesinde toplam 20 milyon 85 bin 188,5 lira kamu zararına yol açıldı. Ayrıca, belediyeden doğrudan temin alan firma sahiplerinin, Bayraklı Belediyesi personeline toplam 4 milyon 625 bin 400 TL rüşvet niteliğinde para transfer ettiği de raporlandı.

CHP İLÇE BAŞKANI DA GÖZALTINDA

48 kişilik gözaltı listesinde, bürokratlar ve firma sahiplerinin yanı sıra siyaset dünyasından da kritik isimler yer alıyor. Sandal döneminde de görevde olan mevcut CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin ile geçmiş dönem CHP Bayraklı İlçe Başkanı Levent Ölçer evlerinden gözaltına alındı. Ayrıca YENİ Partili belediye meclis üyesi Yusuf Metin'in yanı sıra, CHP'li eski meclis üyeleri Ertuğrul Civelek, Hatice Tatlı ve Gaffar Akkel de gözaltına alınanlar arasında bulunuyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Serdar Sandal'ın oğlu Yağız Sandal ve B.U.'nun kardeşi H.U. ile birlikte, usulsüz mal ve hizmet alımlarına imza atan diğer personelin emniyetteki işlemleri sürüyor.