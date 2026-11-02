İzmir Bayraklı\'da inşaat kazısında toprak kaydı, 3 bina ve 14 kişi tahliye edildi

İzmir'de bir inşaatın temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Olayın ardından inşaatın yakınında bulunan 3 bina güvenlik sebebiyle tahliye edildi.

Olay, Bayraklı ilçesi Alpaslan Mahallesi 1620/5 Sokak'ta bulunan ve temeli kazılan bir inşaat alanında dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaatın temel kazısı sırasında toprak kayması yaşandı. Olayın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgede ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından, yakınlarda bulunan ikişer katlı 3 binada tahliye kararı alındı. Binalarda oturan toplam 14 kişi tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşlardan bazıları yakınlarının evlerine giderken, bazıları ise otellere yerleştirildi. Bölge dron ile görüntülendi.

"Evimize giremiyoruz, ilaçları alamıyoruz"

Evi tahliye edilen vatandaşlardan Musa Duman, "Burada inşaat başladı. Olay, belediyenin ihmalinden dolayı yaşandı. Belediye geldi, alanı kazmaya başladılar. 'Buradan geçiş olmaz, önlem alın' dedim. Belediye yetkilileri de 'bir şey olmaz' dedi. Müteahhit de 'Bir şey olmaz, sorumluluk bana ait' dedi. Şu an sorumluluğu kim alacak belli değil. Evimize giremiyoruz, eşim hasta, ilaçları alamıyoruz. Mağduruz" diye konuştu.

Olay yaşandığında çocuklarının evde olduğunu belirten Duman, "Ben o anda işteydim. Çok büyük bir gürültüyle dışarı çıkmışlar. Karşı komşu da 'sakın inmeyin, merdiven göçtü' demiş. Yetkililer ilgilendi. İstinat duvarı yapılmadığı için burası göçtü" dedi.

Duman, olayın ardından kızının yanında kalmaya başladığını belirtti.