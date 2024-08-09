İzmir'de 2008'den beri kayıp olan yaşlı adamın sır dosyası çözüldü - Son Dakika
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İzmir'de 2008'den beri kayıp olan yaşlı adamın sır dosyası çözüldü

İzmir\'de 2008\'den beri kayıp olan yaşlı adamın sır dosyası çözüldü

İzmir'in Torbalı ilçesinde 2008 yılından beri kayıp olan 70 yaşındaki Ramazan Ceyran'ın cinayete kurban gittiği ve cesedinin sazlık bir alana atıldığı ortaya çıktı. İzmir polisi tarafından yapılan çalışmalar sonucunda cinayetin kan davası nedeniyle işlendiği tespit edildi.

09.08.2024 16:50
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İzmir'in Torbalı ilçesinde 2008 yılından beri kayıp olarak aranan 70 yaşındaki Ramazan Ceyran'ın sır dosyasını İzmir polisi çözdü. Ceyran'ın kan davası nedeniyle cinayete kurban gittiği ve cesedinin sazlık bir alana atıldığı ortaya çıktı.

2008 yılından beri kayıp olarak aranan Ramazan Ceyran (70) hakkında, İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma yürütüldü. 1 yılı aşkın süren çalışma ve araştırma sonucu, Ceyran'ın kayıp olmadığı, aralarında kan davası bulunan şüpheliler tarafından 2008 yılında öldürülerek kaybedildiği tespit edildi. Geçtiğimiz 5 Ağustos'ta Adana ve İzmir illerinde eş zamanlı yapılan operasyonda olayla ilgili oldukları tespit edilen S.B.(73), Ö.B.(44) E.B.(45) A.B.(50) ve M.A.B.(46) adlı 5 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin kan davası cinayetini itiraf etmesi sonucu kayıp olarak aranan Ramazan Ceyran'ın cesedinin arama çalışmaları sürdürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Ö.B., E.B. ve M.A.B., kasten öldürme suçundan tutuklanırken, S.B. ve A.B. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Sır perdesini İzmir polisi çözdü; gerçek ortaya çıktı

Olayla ilgili yapılan araştırmalarda, öldürülerek sazlık alana atılan ve cesedi aranmakta olan Ramazan Ceyran ile ilgili sır perdesi aralandı. Ceyran'ın oğlu olan B.C.'nin, 17 Mayıs 2008 tarihinde Özdemir Bolcal'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü, Bolcal'ın annesinin de oğlunun ölümüne dayanamayarak kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Aynı evden iki cenaze cıkması üzerine Bolcal ailesinin fertleri Ramazan Ceyran ve ailesini rahat bırakmadı. Adana'nın Ceyhan ilçesinde bulunan ikametlerine saldırı sonucu Ramazan Ceyran ve ailesi Polis Merkezine sığındılar. Daha fazla tehditlere dayanamayan aile, Ceyhan ilçesinden, İzmir Torbalı'da oturan kızlarının yanına taşındılar.

İntikam için adım adım takip

Bir süre sonra Bolcal ailesi, Ramazan Ceyran ve ailesinin Torbalı ilçesinde ikamet ettiklerini öğrendiler ve mahalle sokak numara bilgisi öğrenmek için Torbalı ilçesine gelerek keşif çalışmalarına başladılar. Keşif çalışmalarını, dikkat çekmemek adına Adan'dan Bodrum'a turizm amaçlı gelme süsü vererek günlük olarak Torbalı'ya gidip gelerek yaptılar. Keşif çalışmalarını Ö.B. ve M.A.B.'nin fiziki olarak gelerek, A.B.'nin ise Bodrum ilçesinden takip ederek gerçekleştirdiği öğrenildi.

Öldürüp cesedini sazlık alana atmışlar

E.B. ve S.B. adlı kişilerin de olayı Adana'dan azmettirdiği belirlendi. Keşif çalışmalarının ardından 3 Ağustos 2008 günü Ö.B. ve M.A.B.'nin Ramazan Ceyran'ı öldürüp, cansız bedenini sazlık alana attıkları öğrenilirken, zanlıların dikkat çekmemek için Ramazan Ceyran'ı ortadan kaldırdıktan sonra tekrar Bodrum'a dönüp orda bir süre daha vakit geçirdikleri tespit edildi.

16 yıldır kayıp olarak aranan Ramazan Ceyran'ın cansız bedenini arama çalışmaları sürerken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de 2008'den beri kayıp olan yaşlı adamın sır dosyası çözüldü - Son Dakika

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